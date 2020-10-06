إصدارات حصرية من الحقائب والأحذية والساعات لخريف وشتاء 2020 بانتظار المتسوقين في دبي

المصدر: دبي- البيان

تستقبل دبي خريف وشتاء هذا العام، من خلال إطلاق مجموعة من التشكيلات الحصرية بتوقيع أشهر علامات الأزياء، ودور الساعات العالمية، لتشكل بذلك الوجهة الأمثل لعشاق التسوق والأناقة.

وتستمر الفعالية على مدار أسبوعين حتى 15 أكتوبر، لتتيح للمقيمين والزوار في دولة الإمارات الاستمتاع بتشكيلات محدودة الإصدار من الساعات الأنيقة والرياضية الفاخرة، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الأحذية والحقائب النسائية بتوقيع أشهر المصممين.

وتطلق متاجر «ريفولي» مجموعة من أشهر مراكز ووجهات التسوق في دبي باقة واسعة من تصاميم الساعات الجديدة، بما في ذلك تشكيلات حصرية للموسم. وتلبي تشكيلة الساعات كل الأذواق والتفضيلات، حيث تتضمن ساعة بلانكبان فيفتي فاثومس باثي سكافي الفريدة باللون الأزرق، وساعة أوميجا سبيد ماستر للرجال، والإصدار السنوي الستين من ساعة جلاش هوتي، وتشكيلة سبيريت الجديدة من لونجين، بالإضافة إلى ساعة رادوز ترو سكوير أوبن هارت. كما تقدّم العلامة تصاميم مميزة تناسب السيدات والرجال.

وتشمل العروض الحصرية، التي تقدمها دبي لعشاق الساعات لهذا الموسم ساعة أوميجا ألينجي سبيد ماستر، وهي ثمرة التعاون بين علامتي الساعات الشهيرتين أوميجا وألينجي، بالإضافة إلى ساعة سبيريت الجديدة من علامة «لونجين». وتتوفر هذه الساعات في جميع متاجر «ريفولي» ومجموعة مختارة من متاجر ساعة الصفوة. كما يطلق متجر «ريفولي» آي زون للنظارات تشكيلة بارتون بيريرا الحصرية جيمس بوند 007 إيديشن.

وأطلقت «باي فار»، علامة الأحذية والحقائب النسائية العالمية، تشكيلتها الجديدة للموسم والمصممة بمنتهى الحرفية والشغف في متجر ليفل شوز في دبي مول، وهو أشهر الوجهات العالمية الرائدة في مجال الأحذية. وتأتي تشكيلة «باي فار» المصغّرة والحصرية للاحتفاء بجمال ورقي المرأة الشرقية مع مجموعة من الحقائب والأحذية المميزة، حيث تعيد تقديم أشهر التصاميم الكلاسيكية بتدرجات لونية لامعة، تواكب الأذواق الفاخرة في المنطقة.

وتتضمن التشكيلة حقيبة رايتشل باجيت مع نسختها المصغرة، بالإضافة إلى تشكيلة من الصنادل البسيطة المزينة بالأربطة وبحبات الكريستال والمجوهرات بتدرجات الباستيل والنقشات اللامعة، حيث تقدم العلامة تصاميمها الكلاسيكية من الحقائب الصغيرة والأحذية البسيطة والصنادل بلمسات من التألق والأناقة.

كما يستضيف «ليفل شوز» الإطلاق العالمي الحصري لتشكيلات ثلاث من أشهر علامات الأحذية الأنيقة العالمية لموسم خريف وشتاء لهذا العام، حيث يقدّم متجر الأحذية الرائد في «دبي مول» أحدث التصاميم الفاخرة بتوقيع مالون سولييه ويول ييه وجينيفر شاماندي.

وتعكس جينيفر شاماندي ومالون سولييه أفضل تقاليد صناعة الأحذية الفاخرة البريطانية، بينما تشتهر علامة يول ييه الكورية الشهيرة بإرساء معايير جديدة في عالم الموضة مع شعبية واسعة حول العالم. وتحظى العلامات بشهرة عالمية، بفضل ابتكاراتها من الأحذية عالية الجودة، والتي تجمع أحدث الصيحات والتصاميم الكلاسيكيةـ لتقدم للزوار والمقيمين أحدث تصاميمها المبتكرة من أحذية الكعب والصنادل والأحذية المسطحة وغيرها، خلال الخريف والشتاء.

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