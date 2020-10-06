«أرادَ» ترسي المرحلة الثانية من عقود إنشاء البنية في مشروع الجادة

أعلنت أرادَ ترسية عقد بقيمة 102 مليون درهم على شركة المروان للمقاولات العامة، في الشارقة، لتشييد المرحلة الثانية من أعمال البنية التحتية في عدد من المواقع في الجادة.

ويغطي نطاق العمل ضمن العقد الجديد جميع أعمال البنية التحتية، بما في ذلك تشييد مرافق الطاقة الكهربائية، والمياه، وشبكات الاتصالات، وأعمال الطرق وتنسيق المواقع لمجتمع إيست فيليدج، ومجمّع نِست للسكن الطلابي، ومدرسة سابيس الدولية- الجادة، والمرحلة الرابعة من الجادة، والتي سيتم إطلاقها للبيع قريباً هذا العام، وستبدأ أعمال إنشاء البنية التحتية فوراً ومن المتوقع انتهاؤها في شهر سبتمبر 2021م.

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: سنواصل تركيز جهودنا على الأعمال الإنشائية خلال النصف الثاني من هذا العام، ونتوقع ترسية المزيد من العقود بقيمة إجمالية تفوق المليار درهم خلال العام 2020. ويشكّل عقد البنية التحتية الذي تمت ترسيته أخيراً على شركة المروان للمقاولات العامّة عنصراً رئيساً من مخططنا لبث الحياة في العديد من أجزاء الجادة، ونتطلّع نحو توثيق تعاوننا مع الشركة، كما نتوقع الحصول على نتائج استثنائية يلمسها السكان والزوار على أرض الواقع خلال وقت قريب بإذن الله.

وأرست أرادَ خلال الأسابيع القليلة الماضية عقداً بقيمة 423 مليون درهم على شركة المباني بست، لتشييد إيست فيليدج والتي تشكل المرحلة السكنية الثانية من مشروع الجادة، كما وقّع المطور العقاري كذلك عقداً منفصلاً مع شركة الزمالك للمقاولات العامة، لبناء مدرسة سابيس الدولية- الجادة، كما تخطط أرادَ لترسية عقد آخر لبناء مجمّع نِست للسكن الطلابي، والذي يشكّل المرحلة الثالثة في الجادة، وذلك قبل نهاية عام 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز