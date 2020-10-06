العربية للطيران توّفر تغطية مجانية ضد "كوفيد-19" لجميع المسافرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "العربية للطيران"، عن توفير تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها من الشارقة وأبوظبي.

وستكون التغطية المجانية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يأتي توفير التغطية العالمية لـكوفيد-19 تأكيداً لالتزامنا الراسخ تجاه مساعدة عملائنا على السفر بكل ثقة واطمئنان. ولطالما حرصنا في (العربية للطيران) على توفير القيمة المضافة للمسافرين وضمان اعلى معايير السلامة والراحة خلال السفر".

ويمكن للمسافرين الذين تؤكد الفحوصات إصابتهم بـ "كوفيد-19" أثناء السفر أن يتواصلوا مع فريق التأمين العالمي لـكوفيد-19 في "العربية للطيران" على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

ومنذ تفشي وباء "كوفيد-19"، حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية حيث تشمل كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل نظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وسلامة أثناء السفر.

وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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