الإمارات تحصل على شهادة من معهد الابتكار العالمي

المصدر: دبي- البيان

حصلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، على شهادة منظمة الابتكار المعتمدة من قبل معهد الابتكار العالمي، بعد تحقيقها للشروط المعتمدة عالمياً في هذا المجال، الأمر الذي يضع الهيئة على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى مرتبة الجهة القيادية في الابتكار.

ويأتي حصول الهيئة على الشهادة نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق الابتكار في الهيئة في الشهور الأخيرة، والتي تضمنت ورش عمل تدريبية واجتماعات وإجراءات تطويرية، فضلاً عن لقاءات مع مقيّمين معتمدين من المعهد.

وتناولت عملية التقييم استراتيجية وسياسة الابتكار في الهيئة وأهداف الابتكار وموءامتها مع سياسة الابتكار، والورش التدريبية، والأفراد المبتكرين، والأفكار الابتكارية، وعملية الابتكار، والمشاريع المبتكرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وبداية عام 2020، كما شملت عملية التقييم تمويل الابتكار، وميزانية الابتكار والهيكل التنظيمي للابتكار، وغيرها من النقاط المتعلقة بتبني الابتكار في كافة العمليات والوظائف والخدمات التي تقدمها الهيئة.

وقال محمد الكتبي مدير إدارة الشؤون الإدارية والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة: انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز روح الابتكار واستشراف المستقبل في كافة الجهات الحكومية، تلتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتطبيق أعلى معايير الابتكار وترسيخ وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتمكين موظفي الهيئة في مجال الابتكار، وحرصت الهيئة على تحويل الابتكار إلى ممارسة وثقافة وأسلوب حياة، ففي هذا الزمن المتسارع، حيث تتلاحق التطورات، لم يعد الابتكار مجرد حاجة للنمو فقط، وإنما هو ضرورة للبقاء على قيد الوجود. اليوم نستطيع القول بكل ثقة إن البقاء هو لأصحاب الأفكار المبتكرة.

وأضاف: يأتي حصول الهيئة على هذه الشهادة تأكيداً على ريادتها في مجال الابتكار واستشراف المستقبل، وقد سارعنا في الهيئة لوضع خططنا واستراتيجياتنا الخاصة باستشراف المستقبل والابتكار، بما يجعلنا قادرين على التفوق في قطاع يعد من أسرع القطاعات تطوراً. ونركز اليوم في الهيئة على الابتكار واستشراف المستقبل ومعرفة متطلباتها، وتنفيذها من خلال خطط مبتكرة، توضع وتنفذ من قبل كوادرنا الوطنية المدربة وذات الكفاءة العالية، فخورون بما حققناه وقد أصبحنا على بعد خطوة واحدة فقط من الوصول إلى مرتبة القيادة في مجال الابتكار، وهي المرتبة التي ستخولنا لأن نكون مقيمين لمستوى الابتكار في مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.

ولدى الهيئة سياسة خاصة تخدم 11 موضوعاً متعلقاً بالابتكار هي البيانات المفتوحة، وتقنيات الواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، أجيال الاتصالات المستقبلية، والتقنيات السيبرانية، والتكنولوجيا الرقمية العربية، والبلوك تشين، والروبوتات، والتحليل المتقدم للبيانات.

وتصدرت الإمارات عربياً في مؤشر الابتكار العالمي 2019. ويعتبر الابتكار عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تندرج تحت عنوان «متحدون في المعرفة»، والذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي متنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات وشعبها.

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