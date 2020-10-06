800 مستفيد من دورات برنامج "تعزيز" بعجمان في 9 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

بلغ عدد المستفيدين من 30 دورة تدريبية، نظّمها برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "تعزيز" التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي للأعمال، خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 800 مستفيد.

وتأتي هذه الدورات بهدف تأهيل وتمكين أصحاب المشاريع وروّاد الأعمال، للنهوض بمشاريعهم لتنمية مستدامة، ومنها استمرارية الأعمال خلال أزمة (كوفيد 19)، والاتجاهات الاقتصادية بعد الأزمة، وكيفية إعداد الخطط المستقبلية الناجحة، والتسويق الرقمي للمشاريع، وجلسات استشارية عن المنتجات والخدمات والسوق والمبيعات.

ويُنظّم برنامج "تعزيز" خلال أكتوبر الجاري 6 دورات تدريبية "عن بُعد" عبر برنامج "مايكروسوفت تيم"، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى السابعة. أولى الدورات التدريبية تبدأ، اليوم الأربعاء، بجلسة استشارية بعنوان "المستشار القانوني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وتتضمن محاور عدة، من أبرزها التحديات القانونية التي تواجه أصحاب المشاريع، وقانون العمل والعمال في الإمارات، وتأسيس الشركات، وقانون العقود، والتجارة الإلكترونية في القانون، وقانون الإفلاس.

وتتناول ورشة عمل جلسة استشارية "نموذج الأعمال المرن" في 12 أكتوبر، نموذج العمل التجاري ومكوناته وترابطه، وخصائص نماذج الأعمال المرنة، ومعايير اختيار الشركاء الرئيسيين، وأسس هندسة تكاليف المشروع.

وتليها ورشة عمل "كيف تصنع شراكات استراتيجية تجارية ناجحة" في 14 أكتوبر، وتدور حول أهمية الشراكات بالنسبة المشاريع الصغيرة، وأنواع الشراكات الاستراتيجية، وخطوات بناء الشراكات، ونصائح للمحافظة على العلاقات الاستراتيجية.

وتركز ورشة عمل "قيادة وإدارة التغيير ووضع استراتيجيات المستقبل" في 19 أكتوبر على مفاهيم عامة في القيادة استراتيجية إدارة التغيير، وخصائص القيادة الفعالة وأنواع التغيير المؤسسي، وعناصر خطة التغيير وأجزائها، ودور استشراف المستقبل وأثره في خططنا الاستراتيجية، ونصائح سلوكية في إدارة التغيير، أما دورة "احترافية المبيعات" في 21 أكتوبر فتتمحور حول أهم التحصينات لتجنب مخاطر المنافسين ومفاجآت السوق، والممارسات الاحترافية لاختراق الأسواق، واكتشاف الفرص الخفية الاستثمارية، والطلب الخفي لدى الجمهور.

وتُختتم دورات الشهر بورشة عمل بعنوان "كيف تصبح صاحب امتياز تجاري ناجح"، التي تسلط الضوء على تطوير مفهوم الامتياز كونه خياراً للعمل التجاري، وفهم ماهية أدوار ومسؤوليات الشركاء في الامتياز التجاري، وتطوير مهارة التفاوض حول الامتياز التجاري، وفهم الجوانب التشغيلية لعمليات الامتياز التجاري، من أجل نجاح العمل.

وتدعو الدائرة أصحاب المنشآت والمشاريع من الكوادر الوطنية في الإمارة الراغبين في التسجيل في برنامج "تعزيز"، للاستفادة من المميزات التي يطرحها إلى التواصل مع قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر البريد الإلكتروني SME.Adviser@AjmanDED.ae.

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