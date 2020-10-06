"الاتحاد للطيران" تمنح موظفي الهيئات الاتحادية خصماً حتي 15%

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، عن منح موظفي الهيئات الحكومية الاتحادية خصماً يصل حتى 15% مع إطلاق برنامج سفر موظفي حكومة الإمارات.

ويمكن للمسافرين الانضمام إلى البرنامج مجاناً وإتمام إجراءات السفر عبر منفذ مخصص لهم في مطار أبوظبي الدولي والحصول على وزن إضافي بقيمة 15 كجم.

وعند السفر إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن للمسافرين إحضار حقيبة إضافية يصل وزنها حتى 23 كجم في الدرجة السياحية أو حقيبة يصل وزنها حتى 32 كجم في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى.

وبهذه المناسبة، أفاد دانكان بيرو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والتوزيع، الاتحاد للطيران: "يسرنا أن نتعاون مع حكومة الإمارات لمنح الموظفين خصومات سفر ومزايا ومكافآت حصرية.. وسواء كان الحجز لغرض الأعمال أو الترفيه، ونأمل أن يسهم البرنامج الجديد في تشجيع مزيد من المسافرين على السفر مرة أخرى".

وتضم المزايا الإضافية خصماً بواقع 10% على باقات الاتحاد للعطلات والاستفادة من الخصومات الحصري مع الشركاء المفضلين.

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