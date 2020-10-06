2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 174 مبايعة بقيمة 445.22 مليون درهم منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 239.6 مليون درهم و145 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 205.63 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 89 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة أم رمول تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 14 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى .

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.62 مليار درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 1.59 مليار درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 32.59 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 477 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 33.82 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخيران الأولى بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 4 ملايين درهم.

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