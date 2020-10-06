إيقاف خدمة الدخول الذكي للخدمات الحكومية بالإمارات نهاية 2020

المصدر: وام

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات، وقف العمل بخدمة الدخول الذكي الى كافة الخدمات الحكومية مع نهاية العام 2020 والذي سيتم استبدالها بالهوية الرقمية، مؤكدة ضرورة قيام جميع الافراد والمؤسسات بترقية حسابتهم في الهوية الرقمية قبل انتهاء المهلة المحددة وذلك لكي يتمكنوا من انجاز معاملاتهم الحكومية الكترونيا في جميع إمارات الدولة.

ويتجاوز عدد المستخدمين للهوية الرقيمة 600 ألف مستخدم في الوقت الراهن ومن المنتظر تضاعف العدد خلال الفترة المتبقية من العام 2020.

وتعد الهوية الرقيمة التي جرى اطلاقها خلال العام 2018 ويمكن الوصول من خلالها الى أكثر من 5000 خدمة، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين.

وبلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة في تطبيق الهوية الرقمية 72 جهة منها 46 جهة محلية في جميع إمارات الدولة و26 جهة اتحادية.

وتمتاز الهوية الرقمية أيضاً بكونها تعتمد على احدث التقنيات التكنولوجية لتوفير حلول سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، وذلك بالإضافة الى إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، مما يعني انتفاء الحاجة لزيارة مراكز الخدمات في الجهات المعنية.

يشار الى أن مبادرة الهوية الرقمية تأتي متوافقة من توجهات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والاجندة الوطنية لدولة الإمارات في التحول الرقمي في تقديم جميع الخدمات الحكومية وذلك في إطار سعيها للتسهيل على المواطنين والمقيمين في انجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة وبسرعة مما يساهم في اختصار الوقت والجهد وهو ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية.

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