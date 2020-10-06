توقيع اتفاقية لتعزيز فرص التجارة الثنائية بين أبوظبي وإسرائيل

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع المعهد الإسرائيلي للتصدير لتعزيز فرص التجارة الثنائية بين إمارة أبوظبي وإسرائيل.

حضر توقيع الاتفاقية عن بعد الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار وأديف باروخ، رئيس مجلس إدارة المعهد الإسرائيلي للتصدير، وغادي أرييلي، المدير العام للمعهد.

ويجري مكتب أبوظبي للاستثمار حالياً مباحثات مع أكثر من 85 شركة إسرائيلية في عدة قطاعات حول ممارسة الأعمال في أبوظبي.

ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد مع مواصلة المكتب جهوده لمد جسور التعاون مع المؤسسات التجارية الإسرائيلية.

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