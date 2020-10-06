الإمارات تحتضن 66% لأكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا بالشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت فوربس الشرق الأوسط، عن قائمة "أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا في الشرق الأوسط"، حيث تحتضن دولة الإمارات وحدها مقر 33 شركة ما يمثل 66% من إجمالي الشركات في القائمة.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بواقع 7 شركات، ثم مصر بـ4 شركات، و3 شركات للأردن واثنتين من لبنان، وشركة واحدة من الكويت.

وتستعرض القائمة شركات ناشئة تمكنت من جذب استثمارات بملايين الدولارات. وقد جمعت تمويلًا تزيد قيمته الإجمالية عن 959 مليون دولار. بينما تمكنت الشركات الـ10 الأولى في القائمة، من جمع تمويل قيمته 546 مليون دولار.

وبالنسبة لأكثر من نصف الشركات الناشئة في القائمة، كان هذا العام مربحًا للغاية، ورغم أن تداعيات الجائحة ألقت بظلالها على المنطقة بشكل عام، إلا أن 29 شركة في القائمة نجحت في تأمين جولات تمويلية خلال العام الحالي، حيث جمعت 425 مليون دولار خلال عام 2020، لتثبت أنه من الممكن استكشاف فرص النمو وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

في حين شملت استثمارات عدد كبير من هذه الشركات مجالات: التقنية المالية، والتقنية الزراعية، كذلك خدمات الدفع وتحصيل الفواتير الإلكترونية، إلى جانب الخدمات القائمة على تقنية "السحابة" مثل المطاعم والمطابخ السحابية.

تضم القائمة شركات ناشئة من 6 دول في الشرق الأوسط، حيث تحتضن دولة الإمارات وحدها 33 شركة. ومن بين الشركات الـ10 الأولى في القائمة 7 منها تتخذ من الإمارات مقرًا لها، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بواقع 7 شركات، اثنتين منها في المراكز الـ10 الأولى. كذلك تحتضن مصر 4 شركات، والأردن 3 شركات، واثنتين في لبنان، وشركة واحدة في الكويت.

وتتصدر القائمة شركة (Pure Harvest Smart Farms) بعد أن نجحت في تأمين 135.8 مليون دولار، ستستخدمها في تمويل خططها التوسعية الطموحة. أما شركة (Nana) فتصدرت الشركات السعودية في القائمة من حيث التمويل، بعد أن نجحت في جمع 28.9 مليون دولار من المستثمرين. في حين أن الشركة الكويتية الناشئة الوحيدة في القائمة، وهي خدمة الغسيل الرقمية (JustClean) حصلت على 20 مليون دولار من شركة (Faith Capital).

كما تصدرت (500Startups) قائمة المستثمرين في القائمة من حيث النشاط، بواقع 10 شركات، تليها (RAED Ventures) التي أسهمت في تمويل 8 شركات، ثم (Wamda Capital) بواقع 7 شركات.

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