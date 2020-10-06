اقتصادية دبي تغلق مكتباً للوساطة العقارية وتخالف 8 منشآت تجارية

المصدر: دبي - البيان

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، يوم أمس، 691 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

وتم خلال الجولات، إغلاق مكتب لوساطة بيع وتأجير العقارات، وذلك بسبب رصد اكتظاظ للمتعاملين بداخله دون مراعاة للتباعد الجسدي، فيما تم مخالفة 8 منشآت تجارية، 6 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، واثنتين لعدم التزامها بإجراءات التباعد الجسدي. وقد تنوعت المنشآت المخالفة لتشمل منشآت تجارة عامة، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة قطع غيار السيارات، وتجارة الالكترونيات. وذلك في عدة مناطق، شملت المرقبات، نايف، عيال ناصر، والثنية الأولى.

كما تم التنبيه على منشأة واحدة بسبب عدم وضعها لملصقات التباعد الجسدي. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 681 منشأة.

وكررت اقتصادية دبي دعوتها وتأكديها على مختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، والتي أسهمت بدورها في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولا إلى فتح كافة القطاعات وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي.

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