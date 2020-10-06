"أغذية" تتلقى عرضاً من "صناعات" لتوحيد أعمالها مع "الفوعة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة أغذية، التابعة لـ"القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، اليوم عن تلقيها عرضاً من الشركة القابضة العامة ("صناعات") لتوحيد أعمال شركة "الفوعة" المملوكة بالكامل لـ"صناعات" مع مجموعة "أغذية".

وتتضمن البنود الأساسية للعرض المقترح قيام "صناعات" بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة "الفوعة" (باستثناء مزرعة الفوعة للتمور العضوية في العين) إلى "أغذية"، على أن تصدر "أغذية" لصالح "صناعات" في المقابل أداة قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في "أغذية" عند إغلاق الصفقة.

وبعد تحويل الأداة إلى أسهم، ستمتلك "صناعات" 59.17% من إجمالي الأسهم المصدرة لـ "أغذية" مقارنةً مع 51% التي تملكها حالياً في المجموعة. ويحدد العرض سعر الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في "أغذية" بقيمة 3.75 درهم إماراتي للسهم الواحد.

ويُشار إلى أن هذا العرض سيبقى رهناً باستصدار الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة مساهمي "أغذية".

وسينظر مجلس إدارة "أغذية" في الصفقة المقترحة من قبل "صناعات" وقبل تقديمه أي توصيات للمساهمين. وفي حال تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ستنعقد الجمعية العمومية للشركة من أجل التصويت على الصفقة. أما في الوقت الحالي، فلا يوجد ما يؤكد اتفاق الطرفين على إنجاز هذه الصفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز