تدفق الاستثمارات العالمية يتواصل إلى الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اقتصاد الإمارات بأنه اقتصاد هائل الحجم في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قيمة الناتج المحلي تبلغ حالياً حوالي 400 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن الإمارات تعد مركزاً مالياً إقليمياً شديد الأهمية، وما زالت حتى الآن رغم الظروف الاقتصادية السلبية العالمية، قادرة على استقطاب الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات التي ما زالت استثماراتها تتدفق إليها، للاستفادة مما توفره الإمارات من قوى عاملة ضخمة ذات مهارات عالية ومتنوعة وإطار عمل تنظيمي قوي ومستقر ومميزات مالية هائلة أهمها انخفاض الضرائب أو انعدامها تماماً في بعض الحالات.

وفي ظل هذه البيئة الجاذبة كشفت بيانات شهر سبتمبر لمؤشر مديري المشتريات عن أن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط شهدت تحسناً متجدداً في اقتصاد القطاع الخاص، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الذي تصدره مجموعة «أي إتش إس ماركت» ارتفاعاً من 49.4 نقطة في أغسطس إلى 51.0 نقطة في سبتمبر، وهي أعلى قراءة في 11 شهراً، مدفوعاً بزيادة أسرع في مستويات الإنتاج وزيادة إضافية في الأعمال الجديدة وتحسن ظروف الأعمال إجمالاً.

أعلى مستوى لمؤشر مديري المشتريات بالإمارات في 11 شهراً

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