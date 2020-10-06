ضبط الإنفاق يقلّص قروض البنوك لشراء السيارات

المصدر: (أبوظبي - وام )

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي تقلص القروض البنكية لشراء السيارات بنسبة 7.6% خلال العام 2019، وذلك في مؤشر على ترسخ سلوك ضبط الإنفاق لدى الأفراد على الكماليات. وقد تراوح متوسط فئات الإقراض الأخرى لقطاع الأفراد ما بين تراجع بنسبة 2.3 % في القروض الاستهلاكية، إلى ارتفاع بنسبة 2.9 % في القروض الموجهة للأغراض العقارية.

وشكلت القروض الموجهة لقطاع الأفراد المقيمين حوالي خمس قروض القطاع المصرفي في الإمارات، وبقيمة بلغت 333 مليار درهم في 2019، وتمثل حوالي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات.

وبحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي التي تضمنها تقرير الاستقرار المالي، فإن ودائع الأفراد المقيمين في الجهاز المصرفي سجلت نمواً مطرداً بنسبة 8 % لتصل إلى 452 مليار درهم خلال عام 2019 وتفوقت بذلك على رصيد قروضهم، في حين تقلصت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3 % لتصل إلى 25 مليار درهم في العام ذاته.

وفي حين يودع معظم الأفراد أموالهم كودائع تحت الطلب أو ودائع ادخارية، والتي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الودائع، يتم الاحتفاظ بالباقي كودائع لأجل، علماً بأن نحو 88 % من مدخرات قطاع الأفراد مقوم بالعملة المحلية، بينما الباقي مقوم بعملات أجنبية.

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