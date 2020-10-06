69 عضواً بمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية

المصدر: دبي - البيان

يستعد مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية لانضمام المزيد من الهيئات الجديدة خلال الفترة المتبقية من 2020، فيما حرص في الفترة السابقة على تقديم كافة أشكال الدعم للأعضاء المسجلين لديه ومساعدتهم على التغلب على الآثار المترتبة عن جائحة «كوفيد 19».

وتأسس المركز في عام في 2014 ضمن مبادرة مشتركة لغرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، ومركز دبي التجاري العالمي. ويضم 69 هيئة مرخصة من مختلف القطاعات. وتضم أحدث قائمة للهيئات التي انضمت حديثاً للمركز غرفة التجارة الدولية – فرع الإمارات، والجمعية العربية لطب وجراحة التجميل، ومنظمة الإدارات الشرعية، والمجلس الدولي للمتاحف - فرع الإمارات.

ومع استمرار المحادثات مع المزيد من الأعضاء المحتملين، فإنه من المتوقع انضمام 8 هيئات أخرى بنهاية العام 2020. وتأتي الزيادة بعد نجاح الدورة الثانية من «مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» الذي عقد في ديسمبر 2019، وافتتاح المقر الرئيس الجديد للمركز في «ون سنترال» بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي.

ويقدم المركز عبر مقره الجديد الفرصة لكافة الهيئات المسجلة لديه لبناء علاقات مهنية تعتمد على تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، وذلك بما يتوافق مع مهمته الأساسية القائمة على تعزيز التقدم والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: نرحب بالهيئات الجديدة التي انضمت للمركز مؤخراً، ونتطلع إلى العمل معاً حتى نتمكن من استثمار الفرص المتاحة التي ستوفرها لهم دبي بما تمتلكه من إمكانات ساهمت في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للمعرفة وفعاليات الأعمال. كما أننا نحرص على بناء علاقات وثيقة مع المزيد من الهيئات حول العالم وكذلك المتواجدة حالياً في دبي.

ونظم المركز خلال الأشهر الماضية سلسلة من الجلسات الافتراضية، التي وفرت معلومات حول جهود الإمارات ودبي لمكافحة فيروس كوفيد 19، ومدى تأثير الجائحة على هذا القطاع، وكيفية التعامل مع التحديات التي أحدثتها، علاوة على الاستفادة من توصيات الهيئات المسجلة في المركز والنابعة عن تجاربهم وجهودهم. كما استعرضت جلسة افتراضية أخرى إعادة فتح مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، بما في ذلك قطاع السفر والسياحة، إضافة إلى جلسة نقاش تناولت كيفية تعامل الهيئات مع الوضع الجديد.

قوة ومرونة

وقال حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي: أظهرت الهيئات الاقتصادية والمهنية حول العالم قوتها ومرونتها في مواجهة الاحتياجات المتغيرة لأعضائها الناتجة عن التحديات المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد 19.

ولمسنا في دبي الجهود المنسقة التي بذلتها هذه الهيئات الاقتصادية والمهنية لمواجهة هذه التحديات، وتبادل الخبرات والمعرفة، حيث نجحت هذه الهيئات وبفعالية كبيرة في اعتماد التحول الرقمي في نشاطاتها وفعالياتها المختلفة.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات، بمركز دبي التجاري : «كان افتتاح المقر الجديد لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية في ون سنترال بمركز دبي التجاري نهاية 2019 خطوة مهمة ساهمت في تعزيز مجتمع الهيئات في المدينة.

كما استطاع أن يوفر للأعضاء المنتسبين إليه بيئة مناسبة تتيح لهم تقديم أفضل الخدمات لأعضائهم الإقليميين ومنحهم إمكانية التواصل وبناء العلاقات مع الجهات المعنية بما يضمن نمو وتوسعة أعمالهم. إن استفادة الهيئات القائمة حالياً والمسجلة حديثاً من المنصة التي يوفرها مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وكذلك المرافق الحديثة ومنظومة الأعمال والمعرفة المتميزة لمركز دبي التجاري والاهتمام العالمي المتزايد من المنظمات والهيئات هي دليل آخر على جاذبية دبي كوجهة عالمية للأعمال».

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