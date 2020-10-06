معهد دبي العقاري يطلق منصة «مسار» للتوظيف والتدريب

المصدر: دبي - البيان

أطلق معهد دبي العقاري، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتعاون مع شركة بلوفو الشرق الأوسط المتخصصة بتطوير تقنيات وأنظمة التوظيف المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الذكي، بوابة التوظيف والتدريب العقاري «مسار» المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي، للمطابقة بين السير الذاتية والوصف الوظيفي. وتعد هذه البادرة الأولى من نوعها بالمنطقة.

وتتيح البوابة الجديدة للمتخصصين في المجالات العقارية المختلفة من جميع الجنسيات، فرص التقدم للبحث عن فرص عمل في المجالات ذاتها.

كما تتيح للشركات المختصة عرض فرصها على المنصة مقابل رسوم مادية نظير الاشتراك بالخدمة. وتأتي هذه المنصة الذكية لتلبية حاجات جميع الأطراف العاملة في السوق العقاري، بمن في ذلك الأفراد والشركات، لا سيّما وأن هذه البوابة المتخصصة تراعي المؤهلات والخبرات اللازمة، وتساعدهم على مواصلة النجاح في مختلف المسارات المهنية العقارية.

تسجيل

وقالت هند المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: أصبح المجال مفتوحاً الآن أمام خريجي معهد دبي العقاري والمتخصصين في مجالات العقارات المختلفة، ممن يرغبون بالعمل في هذا القطاع التسجيل في المنصة الإلكترونية عبر الرابط ‏‏masar.drei.gov.ae‏‏.

ويتولى المعهد ، بصفته الجهة المشرفة على المنصة، توفير الدعم اللازم للخريجين المسجلين فيها، بما في ذلك إتاحة فرص التدريب والتأهيل لهم لصقل مهاراتهم وإرشادهم. وتعمل المنصة أيضاً على الربط مع البرامج الموجهة للمواطنين ومنها على سبيل المثال برنامج الوسيط الوطني المُعتمد لدى كل من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمُتوسِّطة التابعة لاقتصادية دبي، وذلك بهدف تعزيز دور مُواطني الدولة، وتحفيزهم على مُزاولة مهنة الوساطة العقاريّة، بما يرفع مستوى مشاركتهم في القطاع العقاري، كونه يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

وظائف

وتتيح المنصة للشركات العقارية الإعلان عن الوظائف الخاصة بالمجال العقاري، مع إمكانية التواصل مع الخريجين العشرة الأوائل من معهد دبي العقاري، والحصول على صفحة وظائف خاصة بالشركة تكون مربوطة بمنصة مسار. وستتمكن الشركة من التواصل مع الخريجين العشر الأوائل من المعهد، ويمكنها إنشاء صفحة لها للوظائف ضمن الرابط الإلكتروني للشركة المتصل بمنصة مسار، لعرض الوظائف الخاصة بالشركة على صفحتها للوظائف.

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