1.2 مليار درهم مبيعات «نخيل» من الفلل العائلية الجاهزة للسكن

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري تحقيقها أكثر من 1.2 مليار درهم من مبيعات الفلل الجاهزة للسكن منذ مارس، وذلك نظراً لإقبال المشترين على الاستثمار العقاري أو ترقية وتوسيع منازلهم.

ومع بيع أكثر من 500 منزل بين مارس وسبتمبر، تكون «نخيل» قد باعت فللها العائلية الفاخرة في «الفرجان» بالكامل، وطرحت حالياً المرحلة السادسة من فللها الفاخرة في «ند الشبا»، وذلك بعد بيع ما يقرب من 450 وحدة سكنية.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: شهدت الأشهر الستة الماضية زيادة في مبيعات المساكن العائلية الفسيحة ذات الجودة العالية، حيث قام المستثمرون بشراء منزلهم لأول مرة أو الانتقال إلى منزل أكبر مستفيدين من العروض والأسعار الجذابة.

وأضاف: «أدت التغييرات في نمط الحياة بسبب فيروس»كورونا«إلى زيادة الطلب على المساحات المعيشة العائلية الداخلية والخارجية الواسعة، حيث أبدى المشترون اهتمامهم أيضاً بوجود حديقة خاصة بهم، وذلك للتمتع وقضاء أوقات رائعة مع العائلة خلال الأجواء الباردة القادمة. وقمنا ببيع الفلل في «الفرجان» بالكامل، ونواصل بشكل يومي تسجيل مبيعات في «ند الشبا»، كما نستعد لزيادة نشاط المبيعات في الأسابيع المقبلة».

وقال محمد الأحمد، وهو واحد من بين مئات المشترين لــ«فلل ند الشبا»: «لأننا عائلة من 6 أفراد، كنا نبحث عن منزل واسع يضم حديقة خاصة، ويتميز بتصميم وتشطيب عالي الجودة، فضلاً عن الموقع المناسب والمريح. وبالفعل وجدنا كل ما نطمح إليه في فلتنا الجديدة في (ند الشبا) ونحن متحمسون جداً ونتطلع للانتقال إليها».

ويقع مشروع «فلل ند الشبا» في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن بدبي، ويحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين والخليجيين نظراً للروابط الأسرية، ورغبتهم في تملك منزلهم الخاص في المنطقة نفسها ليكونوا بالقرب من أقاربهم.

ويوفر مجتمع «فلل ند الشبا» الواقع بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد سهولة الوصول إلى مطار دبي والعديد من المعالم الأخرى. ويضم المجتمع مركزاً للتجزئة، مجتمعي «بافيليون» قيد الإنشاء حالياً، حيث من المقرر افتتاحه في الربع الأول2021.

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