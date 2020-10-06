خالد بن محمد بن زايد يزور «سي وورلد أبوظبي»

المصدر: دبي- البيان

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع «سي وورلد أبوظبي» المدينة المتخصصة بالحياة البحرية.

والتي تطورها «ميرال» حالياً على جزيرة ياس، والتي وصلت أعمالها الإنشائية إلى ما يزيد على 40 %. وتم الانتهاء من 50 % من الأعمال الخرسانية، وتثبيت أثقل عمود من الفولاذ الصلب، يزن نحو 50 طناً، كما تم تثبيت ألواح الأكريليك المخصصة للمعارض.

ويمثل المشروع، الجيل الجديد من المدن البحرية، بالتعاون مع شركة «سي وورلد باركس وإنترتينمنت»، وسيضم أول مركز عالمي المستوى للأبحاث والإنقاذ، وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في الإمارات، للمساهمة في دعم الجهود الإقليمية والعالمية للحفاظ على الحياة البحرية. ويتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدينة «سي وورلد أبوظبي»، بحلول نهاية 2022، لتصبح من كبرى مرافق الجذب في جزيرة ياس.

واطلع سموه خلال الزيارة على تفاصيل المشروع، الذي يتكون من عدة طوابق، بمساحة إجمالية 183 ألف متر مربع. ويعكس التصميم خبرة شركة «سي وورلد»، التي تزيد على 55 عاماً في مجال الأبحاث ورعاية الكائنات البحرية، حيث تضم مناطق مشابهة للبيئة الطبيعية التي تحتضن مختلف الأنواع والفصائل البحرية. وستقدم المدينة تجارب غامرة، تجذب الزوار من الإمارات والعالم، لتعزيز معرفتهم، وتقديرهم لقيمة الحياة البحرية.

6 مناطق

وتتألف المدينة من 6 مناطق، تجسد فكرة «المحيط الموحد»، بأسلوب متكامل، يوضح العلاقة التي تربط بين جميع أشكال الحياة على الأرض، وداخل البحار، تحت شعار «نحن مرتبطون بالمحيط، والمحيط يربطنا جميعاً». وتحتضن المدينة أحد أكبر الأحواض المائية الداخلية، وأكثرها تقدماً على مستوى العالم، إضافة إلى لعبة تأخذ الزوار في رحلة مشوقة بين قطبي الكرة الأرضية، فضلاً عن العديد من المعارض التفاعلية الأخرى.

وقال محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: مدينة «سي وورلد أبوظبي»، إضافة نوعية لمجموعة التجارب والوجهات الغامرة التي تقدمها جزيرة ياس لزوارها. كما ستسهم هذه المدينة الجديدة، في ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية مرموقة، وفي تحقيق رؤية أبوظبي في تطوير وتعزيز القطاع السياحي. ونحن فخورون بشراكتنا مع «سي وورلد باركس وانترتينمنت» في المشروع.

وقال سكوت روس رئيس مجلس إدارة شركة «سي وورلد باركس وإنترتينمنت»: نحن محظوظون بشراكتنا مع «ميرال» لتطوير مدينة «سي وورلد أبوظبي»، لتصبح أول مدينة متخصصة في الحياة البحرية للشركة يتم تطويرها خارج أمريكا الشمالية، منذ أكثر من 30 عاماً.

وتعد جزيرة ياس في حد ذاتها مشروعاً يجسد رؤية تقدمية ومستقبلية رائعة، وأصبحت فعلياً وجهة عالمية مفضلة للزوار من كل أرجاء العالم. ونحن سعداء للغاية بأن تكون «سي وورلد»، جزءاً من هذه الوجهة المتميزة.

مركز أبحاث

وسيقدم مركز الأبحاث موارد متطورة للباحثين والعلماء والنشطاء، لدراسة وفهم النظام البيئي في المنطقة بشكل أفضل، وبالتالي، تمكينهم من حماية الحياة والكائنات البحرية فيها. وسيجري المركز دراسات حول الأحياء البحرية التي تستوطن الخليج العربي، مثل حيوان «الأطوم»، الذي يعرف باسم «بقر البحر»، والسلاحف البحرية.

وأسهمت جهود «سي وورلد» حتى اليوم، في المحافظة على حياة أكثر من 37 ألف كائن بحري، كان بحاجة إلى الإنقاذ والرعاية، حيث تمت إعادة الكثير منها إلى مواطنها الطبيعية، كما تم توفير مواطن آمنة ودائمة للكائنات التي لم يكن بمقدورها العودة بأمان إلى بيئتها الطبيعية.

ويركز المشروع في أحد جوانبه، على توفير فرص تعليمية وتثقيفية مؤثرة وفعّالة للزوار. تتضمن هذه الفرص، التعاون مع الشركاء المحليين لطرح مبادرات متخصصة في مجال الحياة البحرية، وجهود الحفاظ عليها، بما يقدم مصدر إلهام للأجيال الصاعدة، يشجعهم على العمل في مجال علوم ورعاية الأحياء البحرية في الإمارات. والمشروع جزء أساسي من محفظة مشاريع «ميرال»، قيد الإنشاء، والبالغة قيمتها الإجمالية 12 مليار درهم.

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