«فيراري أبوظبي» يستعد للاحتفال بالذكرى العاشرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تستعد مدينة «عالم فيراري أبوظبي» الترفيهية للاحتفال بعقدٍ من النجاحات والتجارب الترفيهية الاستثنائية في الذكرى السنوية العاشرة للافتتاح في نوفمبر.

وستتوج الاحتفالات بباقة من الفعاليات والأنشطة التي تشمل عروض موسيقى الدي جي الحية، والطهي والرسم، إضافة إلى عرض الأزياء المستوحاة من عالم فيراري والخاصة بموسم الخريف والشتاء. وكجزء من هذه التجربة، ستستقبل المدينة الترفيهية ضيوفها يومياً بعروض فنية راقصة مستوحاة من مسيرتها الحافلة بالنجاحات.

وقالت بيانكا ساموت، مدير عام عالم فيراري أبوظبي والمدير بالإنابة لدى المدن الترفيهية في جزيرة ياس: بدأنا العام 2020 بافتتاح «منطقة العائلات» المخصصة لضيوف المدينة الترفيهية من العائلات والضيوف الصغار، ما يؤكد على مدى التزامنا بتطوير وتعزيز العروض الترفيهية.

وتعمل عالم فيراري أبوظبي مع السلطات المختصة لتنفيذ تدابير احترازية صارمة في جميع أنحاء المدينة الترفيهية بما في ذلك الحجز الإلزامي للتذاكر عبر الإنترنت لضمان الالتزام بالسعة التشغيلية، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها.

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