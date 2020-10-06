«إمباور» تنهي أعمال أساسات محطة تبريد بمنطقة زعبيل

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» انتهاءها من أعمال الأساسات في محطة تبريد جديدة في منطقة زعبيل، وذلك جزء من خطة الشركة لتقديم خدماتها لمشاريع عمرانية ضخمة متعددة الاستخدامات قائمة وأخرى قيد الإنجاز في منطقة زعبيل الحيوية في الإمارة.

وسيصل حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة الجديدة إلى 50000 طن تبريد فور الانتهاء من بنائها، وسيتم ربط محطة زعبيل الجديدة بمحطة مركز دبي المالي العالمي، لتصل الطاقة الإنتاجية التي ستخدم المنطقتين إلى 112000طن تبريد، وسيستفيد من خدمات تبريد المناطق، مباني مركز دبي التجاري العالمي، ومشروع أبراج «ون زعبيل» وغيرها من المشاريع المجاورة والموجودة في المركز .

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن المؤسسة تواصل توسعاتها وتشييد محطات جديدة، تعمل بتقينات عصرية في إطار منهجي استراتيجي، يقوم على تطبيق التنمية المستدامة المخطط لها، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30%، وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.

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