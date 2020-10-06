«اسأل غرفة دبي» تجيب عن الاستفسارات بفيديوهات قصيرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي مبادرة «اسأل غرفة دبي» على قنوات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الإجابة عن استفسارات رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال والمهتمين بالاستثمار في الإمارة وخارجها عبر فيديوهات قصيرة لعدد من مسؤولي الغرفة لتعزيز التفاعل مع مجتمع الأعمال.

وتأتي المبادرة التفاعلية التي تم إطلاقها بالتعاون مع مجلة «انتربرنر الشرق الأوسط» استكمالاً لاستحداث الغرفة لمنصة «ملتقى الأعمال»، المنصة المعلوماتية الخاصة بمتابعة تطورات وتأثيرات انتشار فيروس (كوفيد 19) على الاقتصاد وقطاع الأعمال بدبي.

وتقوم المبادرة على إتاحة المجال للعامة لطرح أسئلتهم على مسؤول من الغرفة متخصص بمجال محدد، وبعد جمع الأسئلة يتم انتقاء أبرزها للرد عليها من خلال فيديو قصير يتم بثه على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة للغرفة، إضافة إلى قنوات التواصل الخاصة بشريك المحتوى «انتربرنر الشرق الأوسط»، ويتم تحميله كذلك على المنصة المعلوماتية الجديدة أيضاً.

ودشنت الغرفة سلسلة الفيديوهات التوعوية بلقاء مع عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في الغرفة الذي أجاب على استفسارات تتعلق بتوسع الأعمال إلى الأسواق الخارجية وكيف يمكن لغرفة دبي ومكاتبها الخارجية المساعدة بدعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة في الأسواق الواعدة.

وأجاب عمر خان في الفيديو الأول عن سؤال حول العوامل التي يجب على الشركات في دبي أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لدخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أنه يجب على الشركات التركيز على ميزاتها التنافسية وعلى خصائصها الفريدة التي يمكن أن تضيفها، ومحاولة إيجاد نوع من التناغم بينها وبين متطلبات كل دولة.

مضيفاً أنه يجب على الشركات البحث عن المعلومات الاقتصادية الرئيسية في الأسواق المستهدفة مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، والمشاريع الجديدة، والتغيرات الجديدة، بالإضافة إلى قوة العملة المحلية، ومستوى التعليم، والنقل، والقدرات اللوجستية، مؤكداً إن تحديد البلد المناسب يعتمد على هذه العوامل ومدى توافقها ظروفه مع نقاط قوة النشاط التجاري، وما الذي يمكن أن تضيفه لذلك الاقتصاد.

وحول كيفية مساعدة غرفة دبي للشركات الراغبة بالتوسع الخارجي، قال إن الغرفة تقدم العديد من الخدمات التي يمكن تلخيصها بثلاثة جوانب للدعم وتشمل المنتديات والفعاليات الدولية التي تنظمها وتستضيفها الغرفة، والدراسات والأبحاث والتقارير الدقيقة.

بالإضافة إلى المكاتب الخارجية التمثيلية للغرفة التي تبلغ حالياً 11 مكتباً تمثيلياً حول العالم، يلعب كل منها دوراً رئيسياً في إجراء الدراسات المتخصصة على الأرض والتعريف بالفرص الاستثمارية والمشاريع القائمة والمستقبلية والمشاركة في الفعاليات والمعارض وتنظيم فعاليات متخصصة وبعثات تجارية إلى دبي مع تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية الحكومية والخاصة بهذه الأسواق.

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