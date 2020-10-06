6 شركات عالمية ترسم مستقبل الطيران

المصدر: دبي - البيان

أعلن مختبر مستقبل الطيران في «منطقة 2071» عن تأهل 6 شركات من الإمارات والولايات المتحدة واسكتلندا وفنلندا إلى المرحلة النهائية لتحدي رفاهية المسافرين، والذي يهدف لتوظيف الأفكار المستقبلية في إيجاد حلول ومبتكرة وجاهزة للتطبيق الفوري لتنشيط قطاع السفر ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الطيران.

واستقطب التحدي، الذي تم إطلاقه ضمن برنامج مسرعات مختبر مستقبل الطيران، أكثر من 107 شركات متخصصة في قطاع التكنولوجيا الحديثة من 30 دولة، قدمت مشاريعها المقترحة لتوفير تجربة أكثر أماناً وصحةً للمسافرين في ظل الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد بما يسهم باستعادة الثقة في أسواق السفر العالمية.

وعملت لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء في قطاع الطيران والابتكار على اختيار المشاريع المتأهلة، بناء على مجموعة معايير شملت إمكانية تنفيذ الأفكار، وأثرها على الارتقاء بمعايير صحة المسافرين وسلامتهم، خلال الرحلات الجوية وبعد وصولهم إلى وجهاتهم.

شراكات

وأكدت مها المزينة مدير «منطقة 2071»، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم تفرض تسريع تبني التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات الدولية لمواكبة التوجهات الجديدة، وتبني التكنولوجيا المستقبلية لتطوير خدمات ومنتجات وحلول مبتكرة تلبي الاحتياجات وتسهم بشكل إيجابي في عملية التحول الرقمي لمختلف القطاعات الرئيسية.

وقالت المزينة: تجسد الشراكة مع مختبر مستقبل الطيران هدفنا المشترك في خلق فرص جديدة قائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التغيرات العالمية، لا سيما في ظل التحديات غير المسبوقة في قطاع الطيران، وذلك عبر شراكات فعالة مع الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة من دولة الإمارات وخارجها.

مختبر

ويضم «مختبر مستقبل الطيران» فرق عمل لخمس من أكبر الشركات العالمية تشمل كلاً من: «طيران الإمارات»، و«إيرباص» و«جي إي» و«تاليس» و«كولينز»، ويهدف إلى دعم الأبحاث العلمية والمشاريع الهندسية، وتسليط الضوء على الأفكار المستقبلية والابتكارات الحديثة في قطاع الطيران الذي يشهد نمواً متواصلاً بفضل التكنولوجيا وابتكار مفاهيم جديدة للتنقل الجوي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها.

ويشرف المختبر على مجموعة من التحديات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتيح الفرصة للشركات العالمية والناشئة والمبتكرين والأكاديميين من دولة الإمارات والعالم للمشاركة في هذه التحديات وإطلاق مشاريع ونماذج أولية وتجريبها وتطويرها في «منطقة 2071».

منصة عالمية

جدير بالذكر أن «منطقة 2071» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات النقاش والاجتماعات والزيارات الميدانية، وتشهد إطلاق العديد من المنتجات والاستراتيجيات والابتكارات الجديدة، وتشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات في تصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071.

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