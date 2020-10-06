«طيران الإمارات» تطلق بوابة جديدة للشركاء التجاريين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «طيران الإمارات» مجموعة من خيارات الاتصال لشركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم، توفر لهم الوصول مباشرة وبسهولة لمحتوى الناقلة الثري وخدماتها الأخرى.

فقد تم تطوير «بوابة الإمارات» باستخدام معايير «قدرات التوزيع الجديدة» الخاصة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وهي متاحة عبر «بوابة شركاء الإمارات» التي أُطلقت مؤخراً.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: طوّرنا مجموعة خيارات الاتصال الخاصة بـ«بوابة الإمارات» بموجب تقنية جديدة، وصممناها لمعالجة قيود أنظمة التوزيع القديمة المستخدمة حالياً.

كان هدفنا إنشاء منصة تمكننا من تطوير ونشر منتجات وخدمات جديدة بسرعة، ما يمنحنا وشركاءنا التجاريين القدرة على تقديم مزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة والمتميزة، ويمهد الطريق أمامنا لتقديم محتوى خاص وأسعار ديناميكية تستجيب بشكل أفضل لسوقنا المتغير.

وتقدم «بوابة الإمارات» وصولاً محسناً إلى منتجات وخدمات «طيران الإمارات» من خلال واجهة سهلة الاستخدام وسهلة، وتوفر لشركاء الخطوط الجوية التجاريين القدرة على تعزيز رحلات المسافرين بمنتجات وخدمات مخصصة.

وتتيح «بوابة الإمارات» للشركاء التجاريين وصولاً ميسّراً للمنتجات والخدمات من خلال واجهة مستخدم سهلة، كما توفر لهم إمكانية تحسين تجارب السفر لعملائهم.

ربط

ويمكن للشركاء الربط مع البوابة عبر ثلاثة حلول سهلة، وهي: بوابة حجوزات الإمارات وهي وبوابة إلكترونية سهلة الاستخدام للحجز على الإنترنت متوفرة بـ12 لغة متصلة مباشرة بأنظمة حجوزات طيران الإمارات وتبسط عمليات الحجز وإصدار التذاكر وخدمة ما بعد إصدار التذاكر. وبوابة «الإمارات دايركت» .

والتي تتيح الوصول إلى محتوى طيران الإمارات من خلال قدرات التوزيع الجديدة الخاصة بـ «أياتا»، ما يسمح للشركاء التجاريين ببناء تطبيقات تلبي احتياجاتهم بدعم من خبراء تكنولوجيا المعلومات في «طيران الإمارات». وبوابة «الإمارات سينك» وهي رابط سهل لنظام حجوزات طيران الإمارات مقدم من شركاء تكنولوجيا معتمدين من طيران الإمارات ومسجلين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا».

توسع في أوروبا

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى بودابست 21 أكتوبر المقبل، وإلى بولونيا ودوسلدورف وهامبورغ 1 نوفمبر المقبل، وإلى ليون 4 نوفمبر المقبل.

وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأوروبية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 31 مدينة لتوفر لعملائها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها. ومع إضافة الوجهات الخمس الجديدة يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 99 وجهة وتواصل الناقلة الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب.

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