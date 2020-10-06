تخفيضات في «دبي للتصميم» خلال مهرجان المفروشات

المصدر: دبي - البيان

تعتزم متاجر التجزئة الموجودة في حي دبي للتصميم تقديم تخفيضات مع فرصة الفوز بقسيمة شرائية قيمتها 50 ألف درهم خلال مهرجان دبي للمفروشات لهذا العام، وذلك دعماً لقطاع التجزئة في دبي والعلامات التجارية المحلية والعالمية المختصة بالأثاث والتصميم الداخلي والأدوات المنزلية.

وفي هذا السياق، عقد حي دبي للتصميم، أكبر مركز إبداعي في المنطقة، شراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للمفروشات، بهدف تقديم عروض مذهلة وتشجيع الناس على استكشاف الحي. وستستمر المبادرة من 3 إلى 10 أكتوبر كجزء من التزام حي دبي للتصميم بدعم شركائه التجاريين في مجال التجزئة، وبمناسبة أول تعاون بين حي دبي للتصميم ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال المهرجان السنوي.

وسيقدم أكثر من 20 متجر تجزئة للأدوات المنزلية والأثاث الفاخر حسومات تصل إلى 40 بالمئة للمتسوقين في الحي الأنيق والمبتكر، مع ضمان دخول كل عملية شراء إلى مسابقة للفوز بقسيمة شرائية قيمتها 50 ألف درهم. ويمكن إنفاق قيمة القسيمة في أي من متاجر أو صالات عرض المفروشات في حي دبي للتصميم، والتي تعرض علامات مميزة معروفة وفخمة.

وقالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم: يعد مجتمعنا مقراً لعدة متاجر تجزئة وعلامات مميزة محلية وعالمية للتصميم الداخلي المنزلي، لذا تتيح لنا مشاركتنا في مهرجان دبي للمفروشات فرصة لتسليط الضوء على هذه المجموعة الرائعة.

وتشكل أيضاً فرصة رائعة لفتح أبوابنا أمام الأشخاص الشغوفين دوماً بالتصميم الداخلي ممن يرغبون بمعرفة كيفية إضافة أفضل المنتجات في العالم إلى منازلهم. تسعدنا المشاركة في هذه المبادرة ونتطلع إلى الترحيب بعودة الناس إلى مجتمعنا، مع تباعد اجتماعي آمن.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان دبي للمفروشات انطلقت في 24 سبتمبر وتستمر حتى 10 أكتوبر بمشاركة مراكز ومتاجر ووجهات التسوق والعلامات المميزة الشهيرة في دبي التي تقدم مجموعة من العروض والفعاليات المميزة.

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