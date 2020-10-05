سيفن تايدز تعيد إطلاق العلامة التجارية لمشروعها في أبراج بحيرات جميرا إلى «جولف فيوز سيفن سيتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سيفن تايدز إعادة تسمية وإطلاق العلامة التجارية لمشروعها في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي الذي تصل تكلفته إلى مليار درهم. سيأخذ المشروع اسماً جديداً «جولف فيوز سيفن سيتي» بدلاً من اسمه السابق «سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا»، حيث تهدف الشركة من وراء هذه الخطوة إلى تسليط الضوء أكثر على مزاياه وإطلالاته على نادي الإمارات للجولف وملعبيه «فالدو» و«المجلس»، فضلاً عن نادي «كلوب هاوس».

ويعد مشروع «جولف فيوز سيفن سيتي» (سابقاً سيفن سيتي أبراج بحيرات جميرا) الذي تم إطلاقه في شهر مايو عام 2018، أول مشروع متعدد الاستخدامات من مشاريع سيفن تايدز، وأكبرها على الإطلاق حتى الآن.

ويقع المشروع ضمن «كلاستر زد»، وسيصبح عند اكتماله أكبر مبنى متكامل في منطقة أبراج بحيرات جميرا، حيث يتألف من 27 طابقاً ويضم 2617 شقة سكنية، كما يحتوي على منطقة واسعة مخصصة للتجزئة تمتد على مساحة 150 ألف قدم مربعة، فضلاً عن فندق ومجموعة من المطاعم. يعد هذا المشروع ثاني أكبر مبنى ضمن مجمع واحد من حيث المساحة المبنية في دبي بعد برج خليفة، بمساحة تصل إلى 3.5 ملايين قدم مربعة.

وقال عبدالله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سفن تايدز: «تم تصميم مشروع جولف فيوز سيفن سيتي ليتناسب مع كافة احتياجات السكان، مع وجود خيارات متنوعة من متاجر التجزئة والمرافق الترفيهية، فضلاً عن منافذ المأكولات والمشروبات، وصالة متكاملة للألعاب الرياضية ونادٍ صحي. كما توفر المرافق الخارجية كافة مقومات الراحة لهم، وتمنحهم شعوراً مذهلاً للاستمتاع بمقومات الحياة الحضرية في مدينة دبي».

ويضم المشروع أيضاً عدة مطاعم مطلة على البحيرة، وصالة متكاملة للياقة البدنية وحوض سباحة إنفينيتي ومسبح للأطفال وحديقة واسعة «12 سكاي» ومجموعة من المقاهي والمطاعم. ويتميز المشروع بوجود مساحة واسعة لمتاجر التجزئة تضم 49 متجراً، بالإضافة إلى سينما مؤلفة من ثلاث شاشات وهايبر ماركت، وموقف للسيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 2617 سيارة، وموقف مخصص للزوار يتسع لـ 312 سيارة، بالإضافة إلى خدمة صف السيارات. ومن أبرز الميزات الأخرى لهذا المشروع، أنه يقع على مقربة من الشارع الرئيسي ومحطة المترو.

ويجري العمل في مشروع جولف فيوز سيفن سيتي على قدمٍ وساق، وفي هذا الإطار، أعلنت سيفن تايدز مؤخراً تعيين شركة إيرولينك مقاولاً رئيسياً له، حيث من المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية فيه بحلول الربع الثاني من 2023.

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