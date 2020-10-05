"نخيل" تحقق أكثر من 1.2 مليار درهم من مبيعات الفلل منذ مارس 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري عن تحقيقها أكثر من 1.2 مليار درهم من مبيعات الفلل الجاهزة للسكن منذ شهر مارس من العام الجاري وذلك نظراً لإقبال المشترين على الاستثمار العقاري أو ترقية وتوسيع منازلهم.

ومع بيع أكثر من 500 منزلًا بين شهري مارس وسبتمبر 2020، تكون "نخيل" قد باعت فللها العائلية الفاخرة في "الفرجان" بالكامل، وطرحت حالياً المرحلة السادسة من فللها الفاخرة في "ند الشبا" وذلك بعد بيع ما يقرب من 450 وحدة سكنية.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل": "لقد شهدت الأشهر الستة الماضية زيادة في مبيعات المساكن العائلية الفسيحة ذات الجودة العالية، حيث قام المستثمرون بشراء منزلهم لأول مرة أو الانتقال إلى منزل أكبر مستفيدين من العروض والأسعار الجذابة.

وأوضح كاظم: "لقد أدت التغييرات في نمط الحياة بسبب فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على المساحات المعيشة العائلية الداخلية والخارجية الواسعة، حيث أبدى المشترين اهتمامهم أيضاً بوجود حديقة خاصة بهم وذلك للتمتع وقضاء أوقات رائعة مع العائلة خلال الأجواء الباردة القادمة.

وأضاف كاظم: "لقد قمنا ببيع الفلل في "الفرجان" بالكامل، ونواصل بشكل يومي تسجيل مبيعات في "ند الشبا"، كما أننا نستعد لزيادة نشاط المبيعات في الأسابيع المقبلة."

وقال محمد الأحمد، الذي يعتبر واحداً من بين مئات المشترين لــ"فلل ند الشبا"، "بكوننا عائلة مكونة من ستة أفراد، كنا نبحث عن منزلاً واسعاً يضم حديقة خاصة ويتميز بتصميم وتشطيب عالي الجودة، فضلاً عن الموقع المناسب والمريح. وبالفعل وجدنا كل ما نطمح إليه في فلتنا الجديدة في "ند الشبا" ونحن متحمسون جداً ونتطلع للانتقال إليها."

يقع مشروع "فلل ند الشبا" التابع لشركة "نخيل"(www.nadalshebavillas.ae) ، في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن بدبي، ويحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين والخليجيين نظراً للروابط الأسرية ورغبتهم في تملك منزلهم الخاص في نفس المنطقة ليكونوا بالقرب من أقاربهم.

ويوفر مجتمع "فلل ند الشبا" الواقع بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى بعد خطوات من أفضل المدارس العالمية، سهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي والعديد من المعالم الأخرى في الإمارة. ويضم المجتمع مركز للتجزئة مجتمعي "بافيليون" قيد الإنشاء حالياً حيث من المقرر افتتاحه في الربع الأول من 2021، والذي سيضم سوبر ماركت سبينس، وصالونات للرجال والنساء، ومطعم، ومقهى، وصيدلية، وحوض سباحة، وملعب رياضي.

وتتميز الفلل في ند الشبا المكونة من 4 و5 غرف نوم، بمساحات للمعيشة واسعة، وغرفة للخادمة مع مدخل منفصل، وحمامات داخل جميع غرف النوم، وشرفات رحبة، وحديقة واسعة وكراج خاص مغطى يتسع لسيارتين، وبأسعار تبدأ من 2.398 مليون درهم.

للمزيد من المعلومات حول جميع عقارات "نخيل"، يرجى زيارة www.nakheel.com أو الاتصال على 043903333. وللقيام بجولة افتراضية في جميع عقارات "نخيل" المتوفرة للبيع، تفضل بزيارة https://www.nakheel.com/360-Tour.html

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز