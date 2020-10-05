طيران الإمارات تطلق بوابة جديدة لشركائها التجاريين

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت طيران الإمارات مجموعة من خيارات الاتصال لشركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم توفر لهم الوصول مباشرة وبسهولة لمحتوى الناقلة الثري وخدماتها الأخرى.

وتم تطوير "بوابة الإمارات" (Emirates Gateway) باستخدام معايير "قدرات التوزيع الجديدة NDC" الخاصة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وهي متاحة عبر "بوابة شركاء الإمارات" التي أُطلقت مؤخراً.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "طوّرنا مجموعة خيارات الاتصال الخاصة بـ"بوابة الإمارات" بموجب تقنية جديدة، وصممناها لمعالجة قيود أنظمة التوزيع القديمة المستخدمة حالياً. كان هدفنا إنشاء منصة تمكننا من تطوير ونشر منتجات وخدمات جديدة بسرعة، ما يمنحنا وشركاءنا التجاريين القدرة على تقديم مزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة والمتميزة، ويمهد الطريق أمامنا لتقديم محتوى خاص وأسعار ديناميكية تستجيب بشكل أفضل لسوقنا المتغير".

تقدم بوابة الإمارات وصولاً محسناً إلى منتجات وخدمات طيران الإمارات من خلال واجهة سهلة الاستخدام وسهلة، وتوفر لشركاء الخطوط الجوية التجاريين القدرة على تعزيز رحلات المسافرين بمنتجات وخدمات مخصصة.

وتتيح "بوابة الإمارات" للشركاء التجاريين وصولاً ميسّراً للمنتجات والخدمات من خلال واجهة مستخدم سهلة، كما توفر لهم إمكانية تحسين تجارب السفر لعملائهم. ويمكن للشركاء الربط مع البوابة عبر ثلاثة حلول سهلة، وهي:

- بوابة حجوزات الإمارات (Emirates Booking Portal): بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام للحجز على الإنترنت متوفرة بـ12 لغة، متصلة مباشرة بأنظمة حجوزات طيران الإمارات، وتبسط عمليات الحجز وإصدار التذاكر وخدمة ما بعد إصدار التذاكر.

- بوابة الإمارات دايركت (Emirates Gateway Direct): تتيح الوصول إلى محتوى طيران الإمارات من خلال قدرات التوزيع الجديدة الخاصة بـ"أياتا"، ما يسمح للشركاء التجاريين ببناء تطبيقات تلبي احتياجاتهم بدعم من خبراء تكنولوجيا المعلومات في طيران الإمارات.

- بوابة الإمارات سينك (Emirates Gateway Sync): رابط سهل لنظام حجوزات طيران الإمارات مقدم من شركاء تكنولوجيا معتمدين من طيران الإمارات ومسجلين لدى التحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).

ويمكن لوكلاء السفر الاطلاع على التفاصيل حول "بوابة الإمارات"، عبر بوابة شركاء الإمارات، أو الاتصال بمندوبي مبيعات طيران الإمارات.

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