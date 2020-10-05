مركز دبي التجاري يوقّع اتفاقية شراكة مع هيئة الصادرات الإسرائيلية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّع مركز دبي التجاري العالمي، اتفاقية مع هيئة الصادرات الإسرائيلية تشمل مجالات التعاون والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى، بالإضافة إلى تنظيم وتبادل الوفود التجارية بين البلدين، وتقديم الدعم للاستفادة من فرص الأعمال في البلدين.

ويُعدّ هذا الاتفاق نتاجاً للتعاون بين دولة الإمارات وهيئة الصادرات الإسرائيلية ووزارتي الاقتصاد والخارجية الإسرائيلية، التي تعمل للترويج للصناعة الإسرائيلية بعد توقيع معاهدة السلام.

وسوف تتولى هيئة الصادرات الإسرائيلية مسؤولية المشاركة الإسرائيلية في المعارض الدولية لأول مرة في دول الخليج.

ويُعدّ مركز دبي التجاري العالمي وجهةً رائدة في إقامة المؤتمرات الدولية والمعارض التجارية العالمية، في ضوء المكانة الرائدة لمدينة دبي كمركز إقليمي واستراتيجي للأعمال التجارية والمالية. وينظّم المركز ويستضيف نخبة من كُبرى الفعاليات والمعارض الأوسع شهرةً على مستوى العالم، وهو منصّة مهمّة للمشاركة المعرفية ولإقامة الفعاليات البارزة في قطاعات متنوّعة مثل التكنولوجيا وتقنيات صناعة الأغذية والإنترنت والمنتجات الاستهلاكية.

كما يتميز مركز دبي التجاري العالمي بنظامٍ رائدٍ وفريدٍ يدعم نمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إذ تواصل محفظة المركز المبتكرة والمتنوّعة إعادة تعريف صناعة الفعاليات والمعارض الإقليمية، وتسهم كذلك في دفع وتعزيز مجالات جديدة للنمو الاقتصادي والاستثمار في دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

وفي هذا السياق، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: "أسهم التوقيع على المعاهدة التاريخية للسلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في فتح آفاق جديدة وواسعة لبناء أطر مثمرة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين". وأضاف معاليه: "سوف يكون لمثل هذه الشراكة بين سلطة مركز دبي التجاري العالمي وهيئة الصادرات الإسرائيلية تأثير إيجابي في دفع مسيرة التنمية قدماً، ليس على المستوى الثنائي بين الدولتين فحسب، بل على مستوى المنطقة بأسرها، عبر المساهمة في تدفق الاستثمارات والأنشطة التجارية، وزيادة مستويات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة وتشجيع الابتكار المتقدم على نطاق واسع".

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: "تُعد شراكتنا مع هيئة الصادرات الإسرائيلية خطوة مهمّة للأمام، فهي بداية لانطلاق علاقة تجارية وتعاونٍ طويل الأمد بين الإمارات وإسرائيل "، وأضاف: "إننا نواجه وضعاً عالمياً سريع التطوّر، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سوف يخلق فرصاً كبيرة وسريعة لا مثيل لها أمام الشركات الإماراتية والإسرائيلية الباحثة عن التوسّع والانتشار في الأسواق في كلا البلدين، مع تحقيق أثرٍ اقتصادي أوسع في جميع أنحاء المنطقة".

وعن ذلك قال جابي أشكينازي، وزير الخارجية الإسرائيلي: "إن وزارة الخارجية تعمل منذ سنوات في المجال المالي في دول الخليج بوجه عام ، وأنا أرحّب بهذه الخطوة التي تمّ اتخاذها بالتعاون مع هيئة الصادرات الإسرائيلية، والتي ستعمل على تعزيز الاقتصادين الإسرائيلي والإماراتي".

وقال عمير بيريز، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي: "إن ثمار السلام تنضج أسرع مما كنّا نتخيّل، فالاتفاقية التجارية التي تم توقيعها مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تُعدّ أول خطوة نحو اتفاقية تجارية شاملة سوف يتم توقيعها خلال الأسابيع القادمة بين وزارة الاقتصاد، وحكومة دولة الإمارات، وسوف تغطّي مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تضخّ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإسرائيلي"، وأضاف: "يُعدّ هذا التطوّر والاتفاقيات المستقبلية واسعة النطاق برهاناً على قيمة السلام، وبديلاً عن الأنشطة الأحادية، ومن المؤكد أنها سوف تحقق النمو على المستوى الإقليمي الأوسع، وللاقتصاد الإسرائيلي بشكلٍ خاص".

وفي هذا الصدد قال أديف باروخ، رئيس هيئة الصادرات الإسرائيلية: "يتّخذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات شكلاً ملموساً ويسير بوتيرة سريعة، فهذه الاتفاقات سوف تخلق فرصاً تجارية مهمّة للصناعة الإسرائيلية، وسوف تساعد في الربط بين العديد من الأعمال التجارية في البلدين. إن هيئة الصادرات الإسرائيلية تعمل مع إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ومع وزارة الخارجية لخلق فرص تجارية للصناعة الإسرائيلية، وأنا على يقين من أن هذه الخطوة التاريخية سوف يكون لها قيمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي".

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