تخارج بنك أبوظبي التجاري من الأعمال المصرفية في جيرسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إنهاء جميع عملياته المصرفية في جيرسي بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

وقال البنك في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، إن استراتيجيته تهدف إلى التركيز بشكل كبير على السوق المحلي في دولة الإمارات، وهو ما تم الإعلان عنه سابقاً في شهر فبراير من العام الجاري، مضيفاً أنه لن يكون لهذه الخطوة أى تأثير جوهري على ربحية البنك.

وذكر البنك أنه عمل على التواصل بشكل دوري مع العملاء والأطرف ذات الصلة بخصوص التخارج، كما تم بالفعل نقل كل الحسابات المصرفية النشطة لعملاء البنك في جيرسي إلى بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات بتاريخ 1 أكتوبر 2020.

وتمت عملية تخارج بنك أبوظبي التجاري من أعماله المصرفية في جيرسي بالتوافق مع الإجراءات المتبعة من قبل لجنة جيرسي للخدمات المالية.

وحالياً، يعمل البنك طوعاً على إلغاء رخصته لدى جيرسي للخدمات المالية.

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