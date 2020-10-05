622 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 622 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 161 مبايعة بقيمة 303.3 مليون درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 102.95 مليون درهم و134 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200.34 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 146.72 مليون درهم منها 32 رهن أراض بقيمة 93.3 مليون درهم و95 رهن فلل وشقق بقيمة 53.42 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 33 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 172.65 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 145 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9 ملايين درهم.

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