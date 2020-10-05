"إعمار العقارية": لا تأثير لإلغاء صك أرض على الشركة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة إعمار العقارية، إن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول إلغاء صك أرض بمساحة 13 مليون متر مربع لشركة تابعة لها، ليس له تأثير جوهري عليها.

وأضافت الشركة في بيان توضيحي لسوق دبي المالي اليوم الاثنين، أن الأرض ليست مملوكة في الوقت الحالي لشركة إعمار أو الشركة التابعة لها، لافتة إلى أنها ليس لديها علم بالخبر.

كانت أنباء قد تداولت قيام المحكمة العليا في السعودية بإلغاء صك أرض بمساحة 13 مليون متر مربع لشركة "إعمار الشرق الأوسط" التابعة لإعمار العقارية لمشروع "بحيرات الخبر" في منطقة بين الخبر والظهران والدمام بالمملكة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز