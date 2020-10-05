أحمد بن سعيد: قطاع الطيران الإماراتي سيخرج أقوي بعد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يخرج من أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) العالمية أقوى من السابق ليواصل دوره الريادي في تشكيل مستقبل الصناعة.

وتابع سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" بمناسبة "يوم الإمارات للطيران المدني" الذي يصادف اليوم: "يعمل قطاع الطيران في الإمارات، الذي يضم طيران الإمارات وفلاي دبي ومطارات دبي، مع مختلف مكوّنات القطاع لدعم استجابة الدولة لـ (كوفيد-19)".

وأضاف سموه قائلاً: "بادرنا إلى وضع وتطبيق تدابير وإجراءات لحماية سلامة وصحة ورفاه مواطني دولتنا والمقيمين والزوار مع الحفاظ على خدمات النقل الجوي الحيوية الضرورية لنمو البلاد وازدهارها على المدى الطويل.. لقد سخّر قطاع الطيران في دولتنا كل طاقته وإمكاناته في مواجهة هذه الأزمة".

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