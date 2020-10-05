"طيران الإمارات" توسع شبكتها في أوروبا إلى 31 وجهة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات، اليوم أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بودابست (21 أكتوبر) وإلى بولونيا ودوسلدورف وهامبورج (1 نوفمبر) وإلى ليون (4 نوفمبر).

وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأوروبية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 31 مدينة، لتوفر لعملائها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.

ومع إضافة الوجهات الخمس الجديدة، يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 99 وجهة. وتواصل الناقلة الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب مع حرصها على سلامة وصحة المسافرين والموظفين والمجتمعات.

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى بودابست وليون يومي الأربعاء والسبت، في حين سوف تعمل رحلات الناقلة بين دبي وبولونيا ودوسلدورف وهامبورج يومي الجمعة والأحد.

وسوف تخدم الناقلة الوجهات الخمس بطائرات البوينج (777-300ER).

ويمكن حجز الرحلات عبر الموقع الشبكي أو تطبيق طيران الإمارات أوعن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات ومراكز اتصال طيران الإمارات.

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