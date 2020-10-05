«الأفريقية لإعادة التأمين» تختار «دبي المالي العالمي» مقراً لتعزيز توسعها

المصدر: دبي - البيان

رحّب مركز دبي المالي العالمي بانضمام الشركة الأفريقية لإعادة التأمين إلى قائمة الشركات التي تتخذ من المركز المالي مقراً لها. وسيعمل المكتب بصفته وكالة أفريقيا لإعادة الاكتتاب المحدودة (أفريكا ري)، ويعتبر مكتبها في مركز دبي المالي العالمي أول مكتب لها خارج أفريقيا. وتعمل الشركة على توسعة نطاق أعمالها ودخول أسواق محددة في آسيا والبرازيل والشرق الأوسط.

وتمتلك شركة «أفريكا ري» خبرة كبيرة في خدمات الاكتتاب في الاتفاقيات النسبية وغير النسبية (البحرية وغير البحرية)، وتأمينات الطاقة (البحرية وغير البحرية) بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات ومشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة ومحطات الكهرباء العملاقة وأعمال البنية الأساسية المرتبطة بالطاقة، فضلاً عن تأمينات الممتلكات العامة.

ونجح قطاع التأمين التكافلي في تحقيق نمو مستدام عالمياً، مدعوماً بالطلب المتزايد على الخدمات المالية المتماشية مع الأحكام الشرعية سواء من المسلمين وغير المسلمين في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. شهد سوق التأمين التكافلي في التعاون ارتفاعاً في صافي أرباحه الإجمالية بنسبة 74.3% على أساس سنوي لتصل إلى 414 مليون دولار في عام 2019، وفقاً لنتائج عام 2019 السنوية التي تم الإعلان عنها من قبل 47 شركة تأمين تكافلي مُدرجة في البورصة في جميع أنحاء المنطقة. وتعتبر الإمارات ثاني أكبر سوق بعد السعودية.

ويُعد مركز دبي المالي العالمي مركزاً للعديد من شركات إعادة التأمين الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو الآن موطن لأكثر من 100 شركة تأمين وإعادة تأمين وشركات التمويل المقيّدة والشركات ذات الصلة بالتأمين، بما في ذلك أربع من أكبر خمس شركات تأمين عالمية. في عام 2019، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 17.4% على أساس سنوي.

خيارات إضافية

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نرحب بشركة «أفريكا ري» في مركز دبي المالي العالمي، واختيار الشركة المركز المالي كوجهة لإطلاق أولى مكاتبها خارج القارة الأفريقية. ويوفر تقديم خدمات التأمين التقليدي والتكافلي خيارات إضافية ونأمل أن تعمل شركة «أفريكا ري» مع مركز دبي المالي العالمي والشركات الأخرى على تطوير وتعزيز قطاع إعادة التأمين في المنطقة مستقبلاً.

وقال الدكتور كورنيل كاريكيزي، المدير العام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: يأتي إطلاق خدماتنا من المركز المالي كخطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى لإقامة تواجد لنا في المراكز المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

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