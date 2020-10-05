شراكة بين «الإمارات الإسلامي» و«ماستركارد»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة «ماستركارد» لتقديم بطاقات ائتمانية مبتكرة للمتعاملين في قسم الخدمات المصرفية للشركات، تساعدهم على تلبية احتياجاتهم في قطاع السفر والترفيه وسداد المدفوعات التجارية للشركات الأخرى.

وستشمل المجموعة الجديدة من البطاقات المخصصة للشركات التي يقدمها «الإمارات الإسلامي» بطاقات السفر والترفيه؛ والبطاقات المخصصة للمشتريات المؤسسية وبطاقات افتراضية معززة بالقدرة على توفير تقارير شاملة ومتطورة تمكّن الشركات من الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات الائتمانية، إضافة إلى إدارة التدفق النقدي. وستعزز البطاقات الجديدة قدرة الشركات على ضبط نفقات الموظفين ومراقبتها من خلال نظام مركزي . وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي: هذه الخطوة سترتقي بقيمة خدماتنا المقدمة للشركات في الإمارات. وتوفر البطاقات الجديدة للمتعاملين حلولاً مبتكرة لسداد المدفوعات الرقمية وفق أرقى مستويات الأمان والمرونة وتلبي متطلبات مشترياتهم وتمكنهم من تحسين تدفقاتهم النقدية، في الوقت الذي تساهم فيه بتبسيط سبل إدارة نفقات أعمالهم وإعداد تقاريرها».

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