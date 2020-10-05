«المشغل الاقتصادي» يستحوذ على 61 % من معاملات جمارك دبي في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

كشفت إحصاءات حديثة لجمارك دبي عن أن عدد المعاملات الجمركية التي تمت عن طريق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بلغت 4.4 ملايين معاملة، مستحوذة على نسبة 61 % من إجمالي عدد المعاملات البالغ 7.2 ملايين معاملة خلال النصف الأول من العام.

وأدى البرنامج دوراً حيوياً خلال أزمة جائحة كورونا العالمية عبر تيسير التجارة الخارجية، وسرعة الإفصاح عن البضائع المسموح بها، في إطار مصفوفة من الحوافز وفوائد التسهيل، حيث أقدمت الشركات المعتمدة في البرنامج بالإمارات على زيادة عملياتها الجمركية وبخاصة في استيراد السلع والمواد الغذائية والطبية، والتي حققت التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي وتوفيرها بكميات كبيرة لحماية الأمن الغذائي والصحي.

طلبات

ويخضع حالياً 84 طلباً لشركات للإجراءات المتبعة للانضمام إلى البرنامج، علماً أن إجمالي عدد الأعضاء بلغ 77 شركة حتى النصف الأول 2020. ويحقق أعضاء البرنامج وفورات في تكلفة التشغيل تصل إلى نسبة 36 %، حيث أكدت الشركات أن البرنامج أسهم بشكل فاعل في تعزيز تجارتهم الخارجية عبر سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتحسين سرعة التخليص الجمركي للشحنات بنسبة تجاوزت 53 %.مؤتمر

وتنظم جمارك دبي بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك مؤتمر ومعرض المشغل الاقتصادي العالمي الخامس خلال الفترة المقبلة، وسيتيح المؤتمر للمشاركين الفرصة للاطلاع على تجارب الدول في الابتكار واستشراف مستقبل القطاع الجمركي في ضوء التطورات الأخيرة المتلاحقة، حيث يتوقع أن يحضر جلسات المؤتمر ما يزيد على 1000 متخصص وخبير إلى جانب وفد منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية للدول الأعضاء في البرنامج.

وقالت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي إن البرنامج أسهم بشكل مباشر في تسريع العمليات التجارية وتعزيز سلسلة الإمداد والتوريد محلياً، ويتضح ذلك من زيادة نسبة استحواذ معاملات الشركات الأعضاء خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت إلى 61 % من إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها جمارك دبي خلال تلك الفترة.

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