82 مليوناً انكشاف «ديبا» على «أرابتك»

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت «ديبا المحدودة»، المجموعة العاملة في حلول التصميم الداخلي، أن حجم انكشافها على شركة «أرابتك القابضة» يقدر بنحو 22 مليون دولار «82 مليون درهم»، بحسب إفصاح نشرته أمس على موقع «ناسداك دبي». وأفادت «ديبا» بأنها تنتظر وضوح النتائج التي ستتمخض عنها المناقشات الجارية حالياً بشأن مصير «أرابتك» وأي طلب بتصفية الشركة قد يجري التقدم به إلى المحاكم ذات الاختصاص، وتأثير كل ذلك على المجموعة.

وذكرت أن «ديبا» ليست مملوكة بالكامل ولا خاضعة لـ «أرابتك»، ورغم أن «أرابتك» ثاني أكبر مساهم في «ديبا» (تمتلك فيها 24.18%)، فإن غالبية أسهم «ديبا» مملوكة لأفراد، صناديق ومؤسسات ليست مرتبطة بـ «أرابتك» التي تمتلك تمثيل أقلية في مجلس إدارة «ديبا».

وأضافت أن انكشاف «ديبا» على «أرابتك» يبقى في مستوى مماثل لمستواه في تاريخ الــ 31 من ديسمبر، 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز