93.4 مليار درهم فائض الموازنة المجمعة في 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية والميزانية الاتحادية، عن تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي بنحو 93.43 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بفائض قدره 89.42 مليار درهم في عام 2018، وفق البيانات المحدثة الصادرة عن وزارة المالية. وأظهرت البيانات وصول الإيرادات إلى 476.47 مليار درهم، مقارنة بـ 477.63 مليار درهم خلال 2018. وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» جاءت إيرادات 2019 بواقع 228.54 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك والرسوم الجمركية بزيادة 7.3% من 213 مليار درهم في 2018، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 243.35 مليار درهم، ووصلت المساهمات الاجتماعية لنحو 4.58 مليارات درهم.

ووصل الإنفاق الجاري إلى نحو 383.04 مليار درهم مقابل 388.2 مليار درهم في 2018. وتوزع الإنفاق بواقع 107.72 مليارات درهم لتعويضات العاملين (الرواتب) بزيادة 29.4% من 83.23 مليار درهم، ونحو 16.29 ملياراً للمنح بارتفاع 22.5% مقابل 13.3 ملياراً، و74.63 ملياراً للمنافع الاجتماعية بزيادة 19.6% مقابل 62.4 مليار درهم، و26.92 ملياراً للإعانات المالية، و114.9 مليار درهم استخدام السلع والخدمات، و5.3 مليارات استهلاك رأس المال الثابت، بينما انخفضت المصروفات الأخرى إلى 28.2 مليار درهم بانخفاض قدره 71.2%. ونما صافي إنفاق الاستثمار في الأصول غير المالية بنسبة 76.6% من 30.4 مليار درهم في 2018 إلى 53.69 مليار درهم بنهاية 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز