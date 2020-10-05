اعتماد ضوابط عقود المشتقات بسوق دبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن قيامها بمراجعة واعتماد ضوابط تداول عقود المشتقات المنظمة لسوق دبي المالي، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحديث النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به وتعزيز عمل الأسواق الآلية وآليات التداول لديها بما يسهم في تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه.وأوضحت الهيئة أنه بموجب تلك الموافقة يمكن (لعضو المشتقات) إبرام اتفاقيات مع عملائه للتداول وفقاً لأوامرهم في عقود المشتقات المنظمة بعد إيداع العميل للهامش الأولي المحدد من المقاصة المركزية في حسابه الخاص وتعهده بتغذية ذلك الحساب فوراً عند انخفاض قيمة الهامش الأولي إلى هامش الصيانة، وذلك لإعادة حساب العميل إلى الهامش الأولي.

كما تضمنت الضوابط إجراءات السوق التي يجوز للسوق القيام بها حفاظاً على حسن سير العمل في السوق وضمان عدم مخالفة أي من التشريعات المعمول بها.

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