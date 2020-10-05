«مرحبا» توفر فحص «كورونا» للمسافرين في أي مكان بدبي

المصدر: دبي - البيان

توفر «مرحبا» علامة دناتا التجارية للضيافة في المطارات اختبار «كوفيد 19» ضمن خدمة إنهاء إجراءات السفر ما يتيح للعملاء الحصول على شهادة طبية في غضون 24 - 48 ساعة من إجراء الاختبار في المنزل أو في أي مكان يختارونه في دبي.

وعززت «مرحبا» عروضها لمساعدة عملائها في دبي على الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة ومطمئنة طوال رحلتهم بدءاً من إنجاز إجراءات السفر في المنزل بسرعة وسهولة إلى تسليم أمتعتهم المعقمة في مطار وجهتهم النهائية. ويزور فريق من الكوادر الطبية ذوي الخبرة العملاء الذين يحجزون خدمة إجراءات السفر الممتازة لإجراء اختبار المسحة على جميع الأفراد المسافرين قبل عمل إجراءات السفر.

وتنقل العينات إلى أحد مختبرات ميدكلينيك التي توفر الخدمة وترسل النتائج إلى العملاء رقمياً ويحصل جميع العملاء الذين يخضعون للاختبار على شهادة طبية.

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