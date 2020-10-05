تحذير من خطر ألعاب إلكترونية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من بعض الألعاب الإلكترونية التي تشكل خطراً جسيماً على الأطفال لتضمنها محتوى غير لائق.

وطالبت الهيئة بضرورة متابعة أولياء الأمور محتوى الألعاب الإلكترونية التي يلعبها أبناؤهم، موضحة أن هذه الألعاب تحتوي على رموز تدل على المحتوى والأعمار المحددة لكل لعبة، وكذلك تشير هذه الرموز إلى وجود محتوى غير لائق قد يكون في صورة عنف أو تنمّر أو محتوى جنسي، مشيرة إلى أن الكثير من المستخدمين يجهلون هذه الأمور.

ودعت الهيئة أولياء الأمور إلى ضرورة انتقاء الألعاب التي تتناسب مع أعمار أطفالهم، وعدم ترك الحرية لهم لاختيار الألعاب. ونصحت الهيئة أولياء الأمور بوضع أجهزة اللعب في غرف المعيشة، وتسجيل الدخول عن طريق حسابات معروفة للأهالي، والاطلاع على مضمون تلك الحسابات دورياً، كما دعت إلى تخليصهم من إدمان ألعاب الفيديو، التي تؤثر على شخصياتهم بشكل سلبي.

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