8.23 % انخفاض سعر منتج الصناعة التحويلية بدبي في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية للربع الثاني 2020 انخفاضاً مقداره 5.86% مقارنة بالربع الأول. كما سجل انخفاضاً مقداره 8.23% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2019. وجاء انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية خلال الربع الثاني 2020 مقارنة بأسعار الربع الأول لانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 41.72% والفلّزات القاعدية بنسبة 10.46% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.70% ومنتجات المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 2.28% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 1.16% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 0.65% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 0.64% ومنتجات التبغ بنسبة 0.61% والمنتجات الغذائية بنسبة 0.35% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.13% والأثاث بنسبة 0.11%.

على أساس سنوي

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً مقداره 8.23% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2019، ويرجع هذا لانخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 54.83% والفلزات القاعدية بنسبة 15.04% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 5.95% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.09% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 5.06% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.49% والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83% والمنسوجات بنسبة 1.63%.وسجلت بعض الصناعات ارتفاعاً في أسعارها، حيث ارتفعت أسعار الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 29.71% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 13.79% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.86%.

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