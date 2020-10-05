ترخيص إدارة الاستثمار لـ«بي إتش مباشر»

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، على ترخيص إدارة الاستثمار من هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث سيمكن الترخيص «بي إتش مباشر» من استيعاب مختلف الأهداف الاستثمارية، وتقديم منتجات وخدمات متكاملة لعملائها، من المؤسسات والأفراد.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش مباشر»: الحصول على هذه الرخصة يسهم في توسيع مجموعة خدماتنا بشكل أكبر.

وتابع: نحن الآن قادرون على إدارة محافظ الأوراق المالية لعملائنا أو إدارة صناديق الاستثمار وفقاً للأهداف والسياسة الاستثمارية المحددة في اتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة مع عملائه من الأفراد أو المؤسسات أو صناديق الاستثمار، وتتبع الشركة أفضل الممارسات وأعلى المعايير. والشركة مدرجة في سوق دبي المالي، برأسمال مدفوع قدره 564 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز