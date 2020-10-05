662 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 662 مليون درهم، حيث تم تسجيل 206 مبايعات بقيمة 400.19 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 124.44 مليون درهم، و173 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 275.75 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم، في منطقة البرشاء الأولى. وتصدرت الحبية الرابعة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم، بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 214.82 مليون درهم، منها 24 رهن أراضٍ بقيمة 188.54 مليون درهم، و38 رهن فلل وشقق بقيمة 26.28 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة، بقيمة 49 مليون درهم، ورهن في منطقة النهدة الثانية بقيمة 47 مليون درهم. وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 13 هبة، بقيمة 47.59 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، بقيمة 32 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بقيمة 6 ملايين.

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