ممارسات التمويل المستدام تدعم استقرار اقتصاد الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

نشر سوق أبوظبي العالمي، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبدعم من عدد من الهيئات في الدولة، تقرير حالة التمويل المستدام الذي يسلط الضوء على الإنجازات الجماعية التي حققها الشركاء الاستراتيجيون من القطاعين العام والخاص كجزء من مساعيهم للمساهمة في أجندة الاستدامة للإمارات وتعزيز استقرار اقتصاد الدولة من خلال زيادة تبني ممارسات التمويل المستدام.

ومن المساهمين في التقرير، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) وهيئة الأوراق المالية والسلع، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول و«مصدر»، إضافة إلى عديد من الموقعين على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين في الإمارات.

واتخذ سوق أبوظبي العالمي، بعد إطلاق أجندة التمويل المستدام في بداية عام 2019، سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تمكّنه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية في هذا المجال، بما في ذلك قيادة جهود تطوير إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، حيث شهد منتدى أبوظبي للتمويل المستدام 2019 توقيع مجموعة من الجهات على الإعلان، فيما وقعت مجموعة ثانية من الجهات على الإعلان في عام 2020.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: اكتسب التمويل المستدام أهمية جديدة في ظل جائحة «كوفيد 19» وتداعياتها الاقتصادية، حيث يمكن للتمويل المستدام أن يصبح من أبرز العوامل المحفّزة للتعافي الاقتصادي الأخضر. إنني أتطلع إلى اليوم الذي تركز فيه الاستثمارات الواعية في الأنشطة الاقتصادية المستدامة على الفوائد الجمة للبشرية، وآمل أن يحصل ذلك في المستقبل القريب. ومن هنا، لا بد من الإشارة إلى أن التقدم الذي أحرزناه في هذا المجال والذي ذكر في تقرير حالة التمويل المستدام، يعد من أبرز العوامل المشجعة على ذلك. كما أنني أدعو جميع الشركاء الاستراتيجيين للاستفادة من هذا النجاح، بأن يكونوا مثالاً يحتذى به لمساعدتنا على تعزيز التمويل المستدام في جميع المجالات من جهة أخرى.

وقال معالي أحمد الصايغ، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: فخورون بالعمل عن كثب مع وزارة التغير المناخي والبيئة والشركاء الرائدين من القطاعين العام والخاص بما يعزز التعاون المشترك ويدعم الآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مختلف القطاعات بالدولة. ويستعرض تقرير حالة التمويل المستدام إنجازات الشركاء الهادفة لإيجاد مجتمع واقتصاد أكثر مرونة ومسؤولية واستدامة. وبدوره كمركز مالي دولي، سيواصل السوق بذل كافة الجهود في مجال تطوير قطاع التمويل المستدام وتعزيز مكانة أبوظبي كمنصة متكاملة لتكوين وتشغيل رأس المال.

جهود وإنجازات

ويبرز التقرير الجهود والإنجازات التي حققتها وزارة التغير المناخي والبيئة وسوق أبوظبي العالمي والمشاركين. وتضم المشاريع إطلاق مصدر أول صندوق استثمار عقاري أخضر في المنطقة تم إنشاؤه في سوق أبوظبي العالمي، وخطط دائرة الطاقة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق أبوظبي العالمي لبرنامج منصة السندات الخضراء لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لإصدار السندات والصكوك الخضراء، والخطة الرئيسة لأسواق رأس المال الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى إطلاق أكاديمية سوق أبوظبي العالمي أول شهادة في التمويل المستدام في المنطقة بالشراكة مع معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية، وإصدار شركة ماجد الفطيم عام 2019 نحو 1.2 مليار دولار من الصكوك الخضراء التي ذهبت عائداتها إلى المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتحسين إدارة المياه.

خطوات ضرورية

و يطرح التقرير مجموعة من الخطوات الضرورية المقترحة والتي تعزز اعتماد الشركاء الاستراتيجيين على ممارسات وأدوات الاستدامة ضمن أعمالهم. وبدوره، يسعى سوق أبوظبي العالمي لتشجيع المؤسسات المحلية والعالمية على تضمين الجهود والمبادرات المستدامة كجزء من استراتيجيات النمو الخاصة بها، وسيواصل السوق العمل مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة في اقتصاد مستدام، ولتشجيع القطاع المالي على لعب دوره بأفضل شكل.

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