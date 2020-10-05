«فلاي دبي» توفر باقات عطلات متكاملة إلى المالديف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فلاي دبي» عن توفير باقات عطلات متكاملة إلى المالديف، التي تعد إحدى أكثر الوجهات السياحية شهرة للمسافرين مع الناقلة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناطقة بالروسية الذين يبحثون عن عطلات الشواطئ. وتوفر «عطلات من فلاي دبي» باقات بأسعار معقولة التكلفة تبدأ من 3641 درهماً للشخص الواحد شاملة الرحلات والتنقلات بالقارب السريع والإقامة في فندق 4 نجوم، حيث تحظى هذه الوجهة بشعبية واسعة للسياح من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومع توسع «عطلات من فلاي دبي» في عروض الفنادق والعروض الإضافية تقدم للمسافرين باقات كاملة بأسعار معقولة، سواء اختاروا السفر في درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، وهي تجمع بين أسعار الفنادق بالجملة التي يتم الحصول عليها داخلياً والأسعار المقدمة من أطراف أخرى مع أسعار تذاكر الطيران التنافسية وجميعها بأسعار تنافسية للغاية.

وسوف يكون لدى العملاء أيضاً خيار إضافة خدمات إضافية إلى تجربة عطلتهم، بما في ذلك خدمات النقل من المطار، وباقات مشاهدة المعالم السياحية، وتسهيل تأشيرة الإمارات، وتأجير السيارات والرحلات.

وتوفّر جزر المالديف مساحات شاسعة من الشواطئ الرملية البيضاء.

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