«إنتركونتيننتال» تضم «هوتيل إنديجو» إلى محفظتها في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال»، عن ضم «هوتيل إنديجو» إلى محفظة فنادقها في دبي، وهو أول فندق لعلامة «هوتيل إنديجو» في منطقة الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. ويستعدّ الفندق الجديد لفتح أبوابه على طول ضفاف خور دبي، على بعد دقائق معدودة من برج خليفة.

ويقع فندق «هوتيل إنديجو»، الذي من المزمع افتتاحه الشهر الجاري، على مقربة من مجموعة من أبرز المعالم السياحية، بما فيها دبي مول، الذي يُعَدّ واحداً من أكبر مراكز التسوّق في العالم. وتوفّر فنادق «هوتيل إنديجو»، ملاذاً لاكتشاف بعض من أروع مواقع العالم، ويعكس كلّ منها روح الأجواء المحيطة به، حيث يتجلّى تأثير المنطقة المحلّية في كل زاوية من زواياها، بدءاً من التصميم المتميّز، وصولاً إلى قوائم الطعام المستوحاة من المطابخ المحلية.

وقالت لورا إغليتون، المديرة العامة لفندق «هوتيل إنديجو»: يسرّنا افتتاح الفندق الأول من علامة هوتيل إنديجو في منطقة الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. يجمع فندق هوتيل إنديجو دبي داون تاون، وهو أول مشروع نفتتحه في المنطقة، ما بين تراث المدينة وبيئتها العصرية، التي لا تنفكّ تتطوّر، من خلال شراكات مع مؤسسات محلّية. ونحن نتطلّع إلى مشاركتكم قصّة منطقتنا.

وتستمدّ كل غرفة من الغرف الـ 269، إلهامها من قصة خور دبي، سواء من خلال ورق الحائط السيريالي المصنّع خصيصاً بأيدي فنانين محليين، أو المصابيح المصممة للفندق، أو الخزائن ذات الأبواب الخشبية المنحوتة والمشغولة يدوياً، بنسق المشربية الممزوج بلمسة عصرية.

وتتمتع مجموعة «إنتركونتيننتال»، بسمعة جيدة، اكتسبتها بفضل التزامها تجاه صحّة الضيوف والموظفين وسلامتهم، والآن تركّز أكثر من أي وقت مضى، على هذين المفهومين، مع افتتاح «هوتيل إنديجو دبي».

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