«ذي بوينت» تستعد للقب أكبر نافورة مياه بالعالم

المصدر: دبي - البيان

تستعد «ذي بوينت»، الوجهة الأولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في دبي، التي تديرها «نخيل مولز»، لإطلاق أكبر نافورة مياه في العالم، وهي «نافورة النخلة»، أحدث نقطة جذب سياحية في «النخلة جميرا»، حيث تسعى للحصول على لقب «غينيس للأرقام القياسية»، في 22 أكتوبر الجاري، خلال حفل إطلاقها الافتتاحي، مع الأخذ في الاعتبار، أن الدعوة عامة، لكي يتمكن الجمهور من حضور هذا الحدث الضخم.

وسوف تُطلق مضخة خارقة الماء، بارتفاع 105 أمتار، فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربعة، تشعّ بالنور، مع أكثر من 3 آلاف مصباح «ليد». وسوف يشكل هذا الحدث اللافت، في محاولة لحصول هذه النافورة الوحيدة متعددة الألوان في دبي، على لقب «غينيس للأرقام القياسية»، مؤشراً واضحاً لعودة الإمارة إلى سابق عهدها، والاستمرار في التحليق عالياً، من أجل تحقيق طموحاتها الكبيرة.

ومن هذا المنطلق، فإن جميع زوار «ذي بوينت»، مدعوون للاستمتاع بيوم غني بالاحتفالات، خلال إطلاق هذا الحدث الضخم. وينطلق الحفل المليء بالفقرات الترفيهية، عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، وسوف يتضمن مجموعة متعددة من منسقي الأسطوانات «دي جيه»، والعروض الراقصة، وعروض الألعاب النارية الساحر، بالإضافة إلى فعاليات ومسابقات متنوعة طوال اليوم، تقدمها مطاعم منتشرة في أرجاء «ذي بوينت».

مناطق جذب

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لـ «نخيل مولز»: تفخر «نخيل مولز»، بإطلاق نافورة النخلة، احتفالاً باستعادة دبي حيويتها، وبناء مجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحية الشهيرة في نخلة جميرا. وبصفتنا رواد وجهات البيع بالتجزئة وابتكار أنماط الحياة المتنوعة في دبي، فإن إطلاق نافورة النخلة، هو دليل ساطع على التزامنا بدعم تجّار التجزئة، وتوسيع المجالات أمامهم، من أجل توفير تجارب قيّمة وفريدة من نوعها لعملائنا. ونحن نسعى باستمرار إلى استنباط المزيد من الأفكار التي تستقطب العملاء إلى «ذي بوينت»، وترضي المقيمين في نخلة جميرا، وتجار التجزئة والسياح والمجتمع على نطاق أوسع.

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تعد نافورة جزيرة النخلة، إضافة رائعة إلى قائمة المعالم الشهيرة لدبي على مستوى العالم، ومن المؤكد أنها ستكون نقطة جذب كبيرة للسكان والزوار، على حد سواء. ويعزز هذا الإطلاق مكانة جزيرة النخلة وذا بوينت، كوجهة سياحية استثنائية، حيث يمكن للزوار من جميع أنحاء العالم، تجربة أجواء النافورة الخلابة، بالإضافة إلى تجارب التسوق والترفيه وتناول الطعام، وزيارة المناطق السياحية التي لا تضاهى.

وسوف تقدم «نافورة النخلة»، 20 عرضاً مفصّلاً، مع 5 عروض متنوعة، تنطلق يومياً عند غروب الشمس، وتستمر حتى منتصف الليل (من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 12 عند منتصف الليل)، في حين تتماوج أعمدة المياه على إيقاع مجموعة من الأغاني الشعبية، بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها، وسوف يستمر كل عرض لمدة 3 دقائق، وسيتم تأديته كل 30 دقيقة.

إضافة رائعة

وقال شادي جاد مدير تسويق أول - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «غينيس للأرقام القياسية»: إنها إضافة رائعة إلى لائحة دبي الطويلة لمناطق الجذب، التي تجعل هذه المدينة مميزة. تعمل «غينيس للأرقام القياسية»، على التحقق من لقب أكبر نافورة، ونتطلع إلى إعلان هذا المعلم العالمي «مميز رسمياً».

وبمجرّد أن تدق الساعة 8 مساءً، فإنه سوف يصبح بإمكان المشاهدين الاستمتاع بالمناظر الخلابة لعروض نافورة النخلة، من 30 مطعماً متنوعاً في «ذي بوينت». وسوف يكون هذا الحدث، الذي يستمر طوال اليوم، مفتوحاً أمام عامة الجمهور بمجرد التسجيل، وسوف يحصل أول 5 آلاف زبون يصلون إلى المكان، على سوار معصم «ليد» مجاني.

ويُنصح بأن يقبل الجمهور على الرد على دعوات الحضور لمشاهدة فعالية الإطلاق، ولسعي «نافورة النخلة» للحصول على لقب «غينيس للأرقام القياسية»، عبر الموقع الإلكتروني «platinumlist.net». وللتأكد من الحصول على مقاعد في مطعم، يُنصح الجمهور بقوة، بحجز طاولة في أي من المطاعم الموجودة في «ذي بوينت»، في حين سوف تتوفر حافلات مجانية لنقل الزوار من «نخيل مول» إلى «ذي بوينت» كل 30 دقيقة.

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