«كوف بيتش» يفتتح فرعاً ثانياً في جزيرة الريم

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف «كوف بيتش»، وجهة أسلوب الحياة الرائدة في دبي، عن افتتاح ثاني فروعه في الإمارات ضمن مشروع «ميكرز ديستركت» على جزيرة الريم بأبوظبي. ومن المقرر أن تفتتح الوجهة الجديدة أبوابها أمام الضيوف خلال الشهر الجاري، حيث تتميز بإطلالتها المباشرة على الواجهة البحرية على طول الخط الساحلي في مشروع «ميكرز ديستركت» على جزيرة الريم، ومقابل المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات.

كما يضم النادي الشاطئي ردهةً ومطعماً في الهواء الطلق يتسعان لـ100 شخص، وتتسع مساحاته بجانب الشاطئ وحمامات السباحة لاستضافة ما يصل إلى 1000 شخص، حيث تتوافر مجموعة من كراسي الشاطئ إلى جانب الأرائك والجلسات الفاخرة. ويشغل «كوف بيتش» أبوظبي موقعاً فريداً محاطاً بحدائق متميزة، فضلاً عن إطلالاته على المحيط وأفق جزيرة الريم الساحر، وسيشكل ملاذاً مثالياً على الجزيرة الشهيرة ليرتقي إلى مستويات مرموقة بين عدد قليل من النوادي الشاطئية التي تحتضنها العاصمة. وبمساحة تزيد على 300 متر على الشاطئ وحوض سباحة على مياه المحيط، تشكل الوجهة الجديدة الشاطئ الوحيد القابل للسباحة على جزيرة الريم.

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