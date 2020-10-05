«سيدات أعمال عجمان» يناقش «الابتكار وخلق الفرص»

المصدر: عجمان - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع إدارة التطوير والابتكار في الغرفة، الورشة التمهيدية للبرنامج الوطني «إشراقة»، تحت عنوان «الابتكار وخلق الفرص»، حيث يناقش دور الابتكار في خلق فرص العمل. قدم الورشة سالم الغافري، المستشار الاقتصادي للبرنامج الوطني «إشراقة»، عبر خاصية الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة عدد من سيدات الأعمال.

وتناولت الورشة محاور عدة، أبرزها كيفية دراسة السوق، لا سيما مشاريع الأمن الغذائي والصحة، مروراً بالعديد من المراحل التي تعد ركيزة أساسية، لا يمكن الاستغناء عنها قبل البدء في تنفيذ أي مشروع، ومن بينها التنبؤ المستقبلي بالطلب على المنتجات. وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المجلس حريص على تعزيز قدرات عضواته، للخروج بمنتجات قادرة على المنافسة في السوق، مشيرة إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير منافذ لبيع منتجات سيدات الأعمال والأسر المنتجة في الجمعيات ومراكز التسوق.

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